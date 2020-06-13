الصحة: تسجيل 149 اصابة جديدة بكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل 20 حالة وفاة حيث سجلت الحالات الجديدة ولاية الخرطوم 67 إصابة و الجزيرة 35 اصابة وسنار 16 اصابة وشمال دارفور 11 اصابة والبحر الاحمر 17 اصابة واصابتين في غرب دارفور وإصابة واحدة في القضارف

اما الوفيات فقد سجلت كل من ولاية الخرطوم والجزيرة 7 حالة وفاة لكل ولاية و4 وفيات في البحر الاحمر وواحدة في كل من سنار وكسلا وأكدت الوزارة وفق تقريرها اليومي التراكمي ارتفاع الحالات منذ بداية الجائحة الي 6879 اصابة متضمنة 433 حالة وفاة واشارت الوزارة الي ان اجمالي الحالات تراكميا حسب الولايات المتاثرة فان ولاية الخرطوم سجلت 5285و اصابة تليها 612 اصابة ولاية الجزير ثم 145 اصابة بشمال كردفان ثم 185 اصابة ولاية القضارف و 144اصابة ولاية سنار اضافة الي اصابات متعددة في بقية الولايات واوضحت الوزارة الي تماثل 138 حالة للشفاة 105 حالة في الخرطوم و 20حالة في الجزيرة و5 حالات في النيل الابيض وحالتين في النيل الأزرق وحالة واحدة في كل من سنار والبحر الاحمر

ليرتفع العدد الكلي للمتعافين الي 2416 حالة وشددت الوزارة الي ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه علي الارقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات لبقية ولايات السودان

يذكر ان الفحص المعملي اليومي تم لعدد 177 عينة في المعمل القومي للصحة العامة 177 عينة اجمالي العينات المفحوصة لاول مرة 68 اجمالي العينات الموجبة لاول مرة بنسبة اجابية 38.4% كما تم فحص عدد 63 عينة في معهد النيل الأزرق 58 عينة مفحوصة لاول مرة 51 عينة موجبة مفحوصة لاول مرة بنسبة 88% كما تم فحص 35 عينة بمعمل الصحة العامة بنيالا 35 عينة مفحوصة لاول مرة و13 عينة موجبة لاول مرة بنسبة ايجابية 37.1% اما معمل البحر الاحمر العينات المفحوصة 22 عينة ولاول مرة 22 عينة 16 عينة موجبة لاول مرة

فكانت اجمالي العينان المفحوصة 297 عينة والمفحوصة لاول مرة 292 عينة والموجبة لاول مرة 149. عينة بنسبة 51.4 %