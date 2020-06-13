كوريا الشمالية تطلق تحذير شديد اللهجة لجارتها الجنوبية: الوقت المقبل سيكون مؤلما

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية، أمس الجمعة، من أن الوقت المقبل سيكون مؤسفا للغاية ومؤلما بالنسبة لكوريا الجنوبية.جاء هذا التحذير على لسان رئيس جبهة الوحدة لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية “جانغ غوم-تشول”، والذي قال: “الوقت الذي يمر بدءًا من الآن سيكون مؤسفًا للغاية ومؤلمًا بالنسبة لكوريا الجنوبية”، منتقدا إرسال كوريا الجنوبية منشورات دعائية مناهضة للنظام الكوري الشمالي إلى كوريا الشمالية عبر الحدود، بحسب وكالة أنباء يونهاب.وأضاف جانغ في بيان له “بالنسبة لنا، الشك يتجاوز الثقة”، في إشارة إلى ما قاله المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي يوم أمس في اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني. كان المكتب الرئاسي قال أمس إنه سوف يضبط ويقيد بصرامة إرسال منشورات دعائية مناهضة للنظام الكوري الشمالي إلى كوريا الشمالية.وانتقد جانغ وعود المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، قائلا “لا يمكننا محو الشكوك بأنها حيلة ابتدعها المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي لتجنب الأزمة الحالية”.كما اتهم جانغ الجنوب بتقديم وعود زائفة، وسخر من جهوده لسن قانون يحظر إرسال منشورات دعائية، قائلًا “لو كان الجنوب قلقًا بالفعل من تدهور العلاقات بين الكوريتين، لكان أصدر قانونًا يحظر إرسال منشورات مناهضة للنظام الكوري الشمالي عدة مرات على مدى العامين الماضيين منذ اعتماد إعلان بانمونجوم في أبريل 2018”.وتابع جانغ قائلا “من سيصدق كلمات كوريا الجنوبية التي تعتبر اتفاقات وإعلانات تم توقيعها بين الكوريتين وتم إعلانها رسميا في العالم، بمثابة أوراق عديمة الفائدة؟”.