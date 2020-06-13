ابنعوف يتحدث عن تجربته مع كورونا

التقت وكالة السودان للانباء بالمهندس هاشم ابنعوف وزير الدولة بوزارة البني التحتية والنقل بعد شفائه من فيروس الكرونا قبل شهر وتعرفت علي تجربته وتغلبه علي الاصابة.

وقال الوزير بحسب سونا انه الان في تمام الصحة والعافية ومواظب على عمله ب روح عالية داعيا الجميع الى الالتزام بالتدابير الصحية والاجراءات الاحترازية مبينا ان ضعف المناعة يعد السبب الرئيسي للإصابة بهذا الفيروس .

وأضاف انا كنت ملتزم جدا بالاجراءات والتباعد الاجتماعى وكنت أتوقع ان اصيب من خلال عملي في مراكز الايواء بصفتى عضوا باللجنة العليا للطواري الصحية ولكن تمت اصابتي في المنزل بعد ان خالطت شقيقي الطبيب المصاب .

ونبه الوزير الجميع الى أن المخالطة تعد أيضا من أسباب الإصابة بجائحة الكرونا .

وأوضح ابنعوف انه فى بداية إصابته حس بفتور شديد وحمى عالية وقمت على لفور بحجر نفسى بالمنزل لمدة اسبوعين رغم ان الاعراض تتفاوت من شخص لآخر وأخذت فى تناول الفاكهة والأغذية التى تحتوى على فايتمين C لعلمى بانها تعمل على رفع المناعة لدى الإنسان كما تناولت للبروتوكول المتبع من وزارة الصحة بجانب العلاجات البلدية مع الراحة التامة

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واكد الوزير ان العامل النفسي يعد اكبر تأثير للمرض وهو مرض قاتل إذا لم يجد الإهتمام اللازم خاصة وانه لايوجد علاج لهذه الجائحة .

وكعضو باللجنة العليا للطوارئ الصحية أشار الى ان اول انعقاد لها كان اول مارس الماضي وتطورت بعد ذلك في مستوي اجهزتها بعد ربكة فى الاستعداد فى بداية اعلان المرض أعطت صورة سلبية لعملها تجاوزتها اللجنة وتتقدم الآن فى عملها واساليبها يوما بعد يوم .

وابان ان ضبط الجائحة الآن في البلاد جيد رغم الوفيات التى حدثت مشيدا بوزارة الصحة وما قامت به من جهود ومسئولية عالية وعمل جبار خاصة جهود الجيش الابيض حيث قمنا معهم بتجهيز كل المتطلبات والآن نجهز لإستقبال العالقين في الخارج .

ودعا الوزير الى تناول هذه الجائحة بمسئولية والتزام داعيا الى الالتزام بالاشتراطات الصحية كافة خاصة التباعد المجتمعى وضمان سلامة كبار السن لضعف المناعة لديهم .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)