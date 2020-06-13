التاريخ: 13-يونيو-2020
0 مشاهدة
اغتالت عصابات الشفتة الاثيوبية، المواطن محمد علي إدريس، 39 عاما، ونهبت ما يفوق ال(400) رأس من المواشي، في منطقة جيز الدود، في ولاية القضارف.
وقال مواطنون من القضارف بحسب صحيفة ( آخر لحظة )، إن الحدود السودانية الإثيوبية تشهد هذه الأيام توترات مستمرة بين عصابات الشفتة الإثيوبية والرعاة السودانيين على خلفية سرقة المواشي ومنع المزارعين من التحضيرات للموسم الزراعي، ودعا الحكومة بالتصدي لعصابات الشفتة المدعومة من الجيش الإثيوبي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الشفتة الإثيوبية تقتل سودانينا وتستولي على مئات المواشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.