الشفتة الإثيوبية تقتل سودانينا وتستولي على مئات المواشي

اغتالت عصابات الشفتة الاثيوبية، المواطن محمد علي إدريس، 39 عاما، ونهبت ما يفوق ال(400) رأس من المواشي، في منطقة جيز الدود، في ولاية القضارف.

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وقال مواطنون من القضارف بحسب صحيفة ( آخر لحظة )، إن الحدود السودانية الإثيوبية تشهد هذه الأيام توترات مستمرة بين عصابات الشفتة الإثيوبية والرعاة السودانيين على خلفية سرقة المواشي ومنع المزارعين من التحضيرات للموسم الزراعي، ودعا الحكومة بالتصدي لعصابات الشفتة المدعومة من الجيش الإثيوبي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)