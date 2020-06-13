العطش يهدد محاصيل الأمن الغذائي بعطبرة ومطالبات بحل إدارة المشروع

طالب مزارعو مشروع الأمن الغذائي بعطبرة بحل ادارة المشروع وإعفاء القائمين عليها لفشلها في توفير المياه للحواشات وتضرر الزراعات والحيوانات فيه.

وقال عدد من المزارعون استطلعتهم صحيفة المجهر (المجهر) إن إدارة المشروع فشلت في توفير المياه ورتبت عليهم خسائر فادحة مشيرين الى أن منظومة الرى تشرف عليها شركة كبرى غير أنها أصبحت تتلاعب في حصص المياه وتحولها نحو الأراضي المخصصة لها على حساب باقي الحواشات.

وكان مشروع الأمن الغذائي قد تم انشائه في ثمانينيات القرن الماضي بهدف توفير الغذاء للمناطق حول مدينة عطبرة ويستهدف زراعة الخضروات والإنتاج الحيواني والمحاصيل الإستهلاكية.

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وقال المواطنون إنهم جأروا بالشكوى وتقدموا بعدد 12 شكوى لإدارة المشروع لكنها لم تحرك ساكنا موضحين أنهم أوصلوا شكواهم لوالي الولاية لكنة لم يهتم بحل المشكلة

وطالب المزارعوت بتغيير إدارة المشروع وإبعاد الشركه المشرفة على الرى فضلا عن تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)