اكدا اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف إلتزام حكومة الولاية بإنفاذ موجهات وقرارات لجنة امن الولاية بالإغلاق التام للولاية لحماية إنسان الجزيرة من جائحة كورونا. ووجه الوالي صباح السبت بحسب صحيفة آخر لحظة، وجه القوة المختلطة لتأمين إغلاق المعابر والمداخل علي عدم التهاون والإنفاذ الصارم لكل قرارات وموجهات لجنة أمن الولاية ولجنة الطوارئ الصحية بالولاية حماية إنسان الولاية وأعلن إستعداد حكومة الولاية ولجنة امنها إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة والقرارات الرامية لحفظ إنسان الولاية وسلامته ،و شهدت معابر ومداخل الولاية إنتشار أمني واسع لإنفاذ موجهات وقرارات لجنة أمن الولاية بالإغلاق . الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذا لقرار الإغلاق الكامل .. انتشار امني بمعابر ولاية الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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