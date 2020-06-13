والي الجزيرة يعفي المدير التنفيذي لشرق الجزيرة

أصدر اللواء الركن احمد حنان احمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف اليوم القرار رقم 29 لسنة 2020م باعفاء القمر إبراهيم محمد سعيد المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة . كما اصدر القرار رقم 30 لسنة 2020م بحسب سونا، بتكليف محجوب محمد علي مديرا تنفيذيا لمحلية شرق الجزيرة لحين اشعار آخر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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