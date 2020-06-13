عريقات يطالب العرب بـ100 مليون دولار شهريا لمواجهة التحديات المحدقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا إلى رفع مستوى تمثيل اجتماع مجلس الأمن المقرر عقده في الـ24 من الشهر الجاري ليكون على مستوى وزراء الخارجية وليس المندوبين.وحسب وكالة وطن أكد عريقات أن “المواقف الدولية الأخيرة لاسيما الرسالة التي أرسلها أعضاء في الكونغرس، وتحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين، وقرارات المؤتمر الطارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي، والموقف الأوروبي ومواقف روسيا والصين، تؤكد أن فلسطين استطاعت حشد ائتلاف دولي داعم لقضيتنا”.ووصف عريقات في حديث لإذاعة صوت فلسطين، السبت، قرار المحكمة الأوروبية المتعلق بأعضاء في حركة المقاطعة بالتاريخي.وقال إن من يستحق الإدانة هو الذي يرتكب الجرائم والاحتلال والاستيطان، ويعمل بالضم وليس من يعمل على وقف الجرائم بطرق سلمية في إشارة الى قرار سابق لمحكمة فرنسية أدانت فيه عددا من أعضاء حركة المقاطعة.وأشار عريقات، إلى أن الرئيس عباس، كلّف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بطرح تشكيل ائتلاف دولي لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية على الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة الى رفع مستوى تمثيل اجتماع مجلس الأمن المقرر عقده في الـ24 من الشهر الجاري، ليكون على مستوى وزراء الخارجية وليس المندوبين.ودعا الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية لفلسطين كقرض مرحلي بقيمة مئة مليون دولار شهريا ” حتى نستطيع مواجهة التحديات المحدقة بقيتنا”، مشيرا إلى أن فلسطين طالبت الاتحاد الأوروبي بموقف رسمي أوروبي يؤكد فرض عقوبات على إسرائيل حال نفذت خطة الضم فضلا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار أن من يريد حل الدولتين، فإن عليه الاعتراف بدولة فلسطين.وأوضح عريقات أن فلسطين طلبت من الاتحاد الاوروبي ايضا المساعدة في تغطية العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” وأن يكون ضمن ائتلاف دولي لعقد مؤتمر سلام يفضي لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967،