عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 13 يونيو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

(قحت) تطالب حمدوك باقالة والي ولاية النيل الابيض

التامين الصحي بالنيل الازرق ..خطوات عملية لتجهيز مركز لمرضي العيون

عثمان ميرغني يكتب انقلاب حمدوك !

الجريدة

لجنة صيادلة السودان المركزية تعلن التصعيد إلى حين إيجاد حلول ناجعة لأزمة الدواء

عادل خلف الله : يجب أتخاذ أجراءات عاجلة لمحاكمة رموز النظام السابق

مقاومة الخرطوم تتمسك باستقلاليتها وتنتقد لجنة العمل الميداني

اشعة الشمس ومياه الأمطار تُفسِد كمية كبيرة من ادوية الامدادات الطبية بغرب كردفان

مجلس الوزراء يدين الاعتداء على أسرة كشة

صلاح مناع: 4 بلاغات في مواجهتي و(زادنا) تطالب بـ(2) تريليون تعويض

تجمّع المهنيين السودانيين يعلن عن”رؤية سياسية”

وفقة احتجاجية للجان مقاومة أم بدة تنديداً بالصراعات القبلية

أخبار اليوم

اليوناميد تدعو لضبط النفس عقب حادث قتل بمعسكر كلمة

المؤتمر السوداني والعدل والمساواة يؤكدان دعمهما لعملية السلام

تجمع المهنيين السودانيين يطرح رؤيته السياسية للنقابات

عرمان : توقيع اتفاق السلام سيساعد على اكمال أجهزة وهياكل الانتقالي

مزارع بحلفا الجديدة يستنجد بحمدوك برسالة ثورية بخصوص البنك الزراعي

الوطن

صلاح مناع: أواجه (4) بلاغات كيدية

إضراب اختصاصيي المختبرات بمعمل استاك

جبريل إبراهيم : قلة اختطفت الثورة ولابد من التصحيح

اتفاق بين المالية والداخلية على زيادة مرتبات الشرطة

كمال علي :السدود السودانية امنة ونبهت باكراً لمخاطر سد النهضة

مانيس يؤكد وقوف الحكومة مع أسر الشهداء

الطيب مصطفى:سأواصل التصعيد لدي معركة طويلة

اطلاق سراح ناشط شبابي بكسلا بتهمة تكريم صلاح قوش

السوداني

وصول نسبة المتعافين إلى 35% وإصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا في السودان

مانيس : اتصالات مع اليوناميد للوصول إلى الجناة في حادثة معسكر “كلمة”

تجمع المهنيين يعتزم طرح رؤية سياسية لقضايا ” الانتقالية” ويتمسك بتشكيل النقابات

الداخلية تظفر بزيادة الأجور والمعاشات وتلحق منسوبيها ببقية قطاعات الدولة

مناع يكشف عن أسباب ذهابه للنائب العام ويقول ” لم تسقط بعد”

النيل الدولية

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كوشيب يمثل امام الجنائية الاثنين المقبل

تجمع المهنيين: نسعى لإعادة هيكلة التجمع

نبش 51 مقبرة لطلاب مذبحة معسكر العيلفون للخدمة الوطنية بالخرطوم

اسواق القضارف تزاول نشاطها وفقا لتوجيهات واشتراطات

(148) اصابة جديدة بكورونا و 12 وفاة و 76 حالة شفاء

السوداني الدولية

مجلس الوزراء يقف مع اسرة الشهيد كشة

جمعية تنظيم الاسرة بعطبرة تدعم حملة مجابهة (كورونا)

تربية الخرطوم تصدر جدول بث حصص تركيز شهادة الأساس اعتبارا من اليوم

مناع: تكررت البلاغات الكيدية ضدي والثورة مستمرة

اليوم التالي

الداخلية تعالج اختلالات الهيكل الراتبي لمنسوبي الشرطة

عضو لجنة إزالة التمكين يكشف تفاصيل توقيفه ويتهم الحركة الإسلامية بالتآمر ضده ولجنة إزالة التمكين..حدوته جديدة بين الفلول وحماة التغيير

أنهت مصر والسودان وإثيوبيا ثلاث جولات حول سد النهضة بدأت بحذر وعدم تفاؤل وانتهى اليوم الثالث منها بتحفظ مصري سوداني على الورقة الإثيوبية وسط تأكيد الخبراء بإعلان فشل المفاوضات قبل أن تنتهي

آخر لحظة

الحكومة : متورطو احداث معسكر كلمة لن يفلتوا من العقاب

ثنائي الهلال أطهر الطاهروأبوعاقلة عبدالله ضمن العشرة الأفضل بدوري الأبطال

وكالة السودان للأنباء “سونا”

وفد اتحادي يقف على أحداث معسكر كلمة ويعزي أسرة الفقيدين

مانيس يؤكد وقوف الحكومة الانتقالية مع أسرة الشهيد كشة

اليوناميد تدعو لضبط النفس عقب حادث قتل بمعسكر كلمة

اليوناميد تؤكد استمرارها في تطبيق إجراءات التصدي لجائحة كورونا

الإثنين المقبل كوشيب يمثل امام محكمة الجنايات الدولية

الداخلية تعالج الاختلالات في الهيكل الراتبي لمنسوبى الشرطة

تجمع المهنيين يضيف مكاتب في هيكله الجديد

تجمع المهنيين: نسعى لإعادة هيكلة التجمع

تجمع المهنيين السودانيين يطرح رؤيته السياسية للنقابات

تخريج دارسين في دبلوم ريادة الأعمال لقيادات بوزارة الصناعةوالتجارة

اسواق القضارف تزاول نشاطها وفقا لتوجيهات واشتراطات

الارصاد الجوية :انخفاض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى