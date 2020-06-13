جمال سالم يطالب الهلال بتحويل 60 الف دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : طالب لاعب الهلال السوداني اليوغندي جمال سالم من ادارة النادي تحويل 60 الف دولار له وذلك بقية مقدم العقد الذي لم يف به النادي بسبب ظروف جائحة كورونا وكان اللاعب قد اكد رحيله عن النادي بنهاية الموسم الحالي والذي حدد له الاتحاد بنهاية ديسمبر قبل ان يلزم اللاعب مع بقية زملائه الذين تنتهي فترتهم في اكتوبر المقبل ومعلوم ان اللاعب لديه متأخر مرتبات لم يتحدث حولها.

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