خالد هدان: مستمر مع هلال الابيض

الخليج 365 : اكد المدير الفني لهلال الابيض خالد هيدان انه مستمر مع فريقه حتى نهاية عقده مشيرا الى ان الاخبار التي تتحدث عن انتقاله للقمة لا اساس لها من الصحة مبينا ان لديه مشروع يريد تحقيقه مع الهلال وان ارتباطه مع التبلدي سيحقق هدفه المنشود.

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