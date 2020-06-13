هلال الابيض يطلب اربعة مليار لاطلاق سراح وضاح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : طلب نادي الهلال الابيض اربعة مليار جنيه لاطلاق سراح وضاح مدافع الفريق والمنتخب الاول المتنافس عليه من القمة السودانية ويعد وضاح افضل مدافع ايمن حاليا في بطولة الدوري الممتاز.

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