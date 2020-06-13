فيفا” يصدر تصنيف شهري رغم “كورونا” .. والسودان في المركز…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يوم امس الخميس تصنيفه الشهري للمنتخبات رغم توقف المباريات الدولية بسبب فايروس كورونا .

وذكر “فيفا” انه لا تغيير في ترتيب المنتخبات حيث تتصدر بلجيكا التصنيف خلفها فرنسا والبرازيل وإنجلترا وأورغواي ثم كرواتيا والبرتغال وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا.

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ومثل ترتيبه في الشهر الماضي منتخب السودان في المركز 128 عالميا و 35 افريقيا.

وتتصدر السنغال ترتيب افريقيا ثم تونس ونيجيريا والجزائر والمغرب.

واوضح “فيفا” ان التصنيف المقبل سيصدر في 16 يوليو، وتأمل عديد المنتخبات عودة المباريات الدولية.