فيفا” يصدر تصنيف شهري رغم “كورونا” .. والسودان في المركز…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يوم امس الخميس تصنيفه الشهري للمنتخبات رغم توقف المباريات الدولية بسبب فايروس كورونا .
وذكر “فيفا” انه لا تغيير في ترتيب المنتخبات حيث تتصدر بلجيكا التصنيف خلفها فرنسا والبرازيل وإنجلترا وأورغواي ثم كرواتيا والبرتغال وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا.
ومثل ترتيبه في الشهر الماضي منتخب السودان في المركز 128 عالميا و 35 افريقيا.
وتتصدر السنغال ترتيب افريقيا ثم تونس ونيجيريا والجزائر والمغرب.
واوضح “فيفا” ان التصنيف المقبل سيصدر في 16 يوليو، وتأمل عديد المنتخبات عودة المباريات الدولية.
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