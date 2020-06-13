أسواق القضارف تزاول نشاطها وفقا لتوجيهات واشتراطات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عاودت الأسواق الرئيسية بولاية القضارف مزاولة نشاطها التجاري وذلك وفق توجيهات واشتراطات والى الولاية رقم (44) لسنة 2020 الخاص بفتح الأسواق الرئيسية وتنظيم حركة المواطنيين والمواصلات .

ورصدت (سونا) مزاولة تجار الجملة والطواحين والبقالات والمغالق لنشاطها المعتاد بمدينة القضارف بينما استمر إغلاق ومنع محلات الأجهزة والمعدات والموبايلات وكذلك مواقع اللحوم والخضروات والباعة المتجولين والفريشة إضافة إلى المطاعم والكافتريات والمقاهي واندية المشاهدة.

وتلاحظ توافد اعداد مقدرة من المواطنيين للسوق العمومى بالقضارف دون التزام ملحوظ بالتباعد الاجتماعى واستعمال الكمامات حسب توجيه اللجنة العليا للطوارئ الصحية بينما تم ترحيل المواصلات إلى مواقف جانبية بديلة منعا للتجمع المعهود فى المواقف العامه إلا أن فئات الترحيل ظلت على ما عليه بعد مضاعفتها إبان الحظر دون قرار من الجهات الرسمية.

وشكا المواطنون من قفزات جنونية فى أسعار السلع والمواد بأكثر من 300% فى بعضها خاصة المواد الغذائية والأدوية واستمرار جشع التجار فى التعامل مع المستهلكين بحجة خلو السوق من وارد البضائع وكذلك ارتفاع مستوى دخل الموظفين .

وأكد السيد عباس ابراهيم المدير التنفيذى لبلدية القضارف استمرار سلطات البلدية فى مراقبة الوضع عامة وتنفيذ قوانيين الطوارئ الصحية والأوامر المحلية وفرض التسويات الفورية على المخالفين كما أكد أن الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ الأوامر بالزامية الكمامات والتباعد الاجتماعى .