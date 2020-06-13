ثوار من خلف الكواليس.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*قامت ثورتنا بتقديم درس جديد للعالم
*بل دروس وعبر
*فالاصرار علي سلمية الحراك في مواجهة القناصة وبطش المعتقلات كان درسا عميقا
*ونبع الاصرار علي السلمية من بين انامل البت الطلعت البندقية من شنطة اليد ووجهتها صوب الشهيد الدكتور بابكر
*او كما قال صلاح قوش
*ومن مظاهر عظمة هذه الثورة
*ان كل الشرفاء في وطني شاركوا فيها
*فالثوريون ليسوا هم وحدهم من خضب الشوارع بخطاه الشريفه
*ولا هم من انطلقت شعارات الثورة من حناجرهم وطافت كل العالم الذي رددها خلفهم *الثوريون ليسوا هم وحدهم فقط
*من مظاهر هذه الثورة ان جميع الشرفاء شاركوا فيها
*اي زول وضع بصمتو في المساحة التي وجدها متاحه لدعم الثورة
*الحاجة الكبيرة التي رفعت اكفها نصرة للثوار شاركت
*ومن وضعت حافظة الماء امام دارها ليتزود منها الثوار شاركت
*ومن فتح داره ليحتمي داخلها الثوار مثل الشهيد معاوية شارك
*سأحكي لكم مارأيت بعيني او ماسمعت باذني عن ثوريين خلف الكواليس
*او ماسمعته بعيني او ما رأيته باذني
*نعم ماسمعته بعيني
*فالعيون كانت تهتف تسقط بس
*نعم مارأيته باذني لان الهمس كنا نراه يمشي بيننا تيها والهتاف كان يركض امام آذاننا بزهو
*تسقط بس
*ساروي لكم بعض المشاهد المشرفه لثوار خلف الكواليس
*المشهد الاول
*بعد ان ايقنت الحكومة وقتها ان هتاف تسقط بس يحمل مايظهره من معاني
*رمت بآخر الاوراق واصدرت قانون الطوارئ وانشأت محاكم لوأد الهتاف داخل حناجر الشباب
*موكب بشارع النيل بامدرمان
*تعترضه الشرطة وتلقي القبض علي بعض شفوت وكثير من الكنداكات
*كانت الاوامر ان يذهب الدفار بالشرفاء لمحكمة الطوارئ فورا
*كان علي قمة القوة الشرطية بالدفار ملازم
*انتدبوهو ليحمي النظام ويمارس البطش علي الثوار
*ولانه خشم باب وود ناس
*اختار ان ينصر الشوارع علي الحكومة
*فقام بعمل جليل وكبير دعم به الثورة من خلف الكواليس وزاد به الكاكي شرفا علي شرف الكاكي الافتراضي
*من شارع النيل امدرمان وحتي الاوسط امدرمان
*وصل الدفار مافيهو ولا كنداكة
*لم تهن عليه تربيته ليزج بالحرائر وشرف الاسر في السجون
*فكان كلما تقدم قليلا يأمر بايقاف الدفار ويسمح لعدد من الكنداكات بالنزول
*ثوري من خلف الكواليس هذا البطل
*مشهد تاني
*المحكمة بدأت الساعة اربعة عصر واستمرت للرابعة صباحا
*جمع مهول من الاسر حضر
*ماكلهم عندهم اولاد جوة
*ولكن كان الاحساس وقتها ان الشفت ابن الجميع والكنداكة بنت البلد والبلد بلد البنت والولد
*بعضهم جلب العصائر بالحفاظات الكبيرة
*علي الطلاق واحد شال الكبابي والحفاظه وقدمها للشرطة الكانت مانعة الناس دخول المحكمة
*الاحساس كان البوليس بوليس الشعب
*بوليس الشعب سيحمي الشعب
*اما الجميع فكان يتسابق علي سداد ماتحكم به المحكمة من غرامات علي الثوار
*تدفع لي زول انت مابتعرف حتي اسمو منو
*وهو ماعارفك انت منو ولا حايعرفك
*لكن وقتها كان يكفي ان تكون سوداني
*والله العظيم
*وانا داخل المحكمة
*اتصل علي بعد الساعة اطناشر بالليل خالد عبدالرحمن البشير الريح
*قال لي انا واقف بره
*شايل معاي مليار وتمنمية
*تعال بره شيلها مني عشان تسددوا بيها الغرامات
*الغرامات لي منو؟
*لي اسي هو ماعارف
*لكنها لشباب اخوة قدموا انفسهم للتهلكة في سبيل وطن
*هذا المشهد اكد لي ان حكومة البشير قد فحطت خلاس
*مسألة وكت بس
*مشهد تالت
*بعد ان يصل الثوار للمحكمة
*تقوم الشرطة بتدوين البلاغات
*كل بلاغ فيهو شاكي وشهود
*ولان الشرطة من رحم هذا الشعب
*عندما يندهوا بلاغ الشاكي بزوغ عمدا
*فيتم شطب البلاغ لغياب الشاكي
*وشاكي زي ده اكيد من ثوار خلف الكواليس برغم المهنة والاوامر العليا الصادرة له
*وكم بلاغ تم شطبه في تلك الحقبة لغياب الشاكي
*مشهد رابع
*الثانية صباحا بشارع الاربعين
*اخوة الشهيد عبدالعظيم يقلبون الليل نهار
*كم هائل من الشرطة
*وكم مثلهم او يزيد من الذين يلبسون زي الشرطة
*ومابين كر وفر ملوا الشارع بلي وبمبان من امو
*دخلت داخل السيارة وقفلتها
*بمبان الشرطة المزيفة شرطة الظل ضايق الشرطة النضيفه
*دعوت بعضهم لداخل العربه
*ونحن بالداخل قال أحدهم
*ناس مادايراك الثقالة شنو ياخ
*فباركت له نجاح الثورة منذ تلك اللحظة وايقنت بان زرع الشباب قد اتي أكله
*مشهد خامس
*من داخل قاعة المحكمة
*مثلنا الدفاع عن الثوار بمحكمة امدرمان والامتداد وبحري وامام محاكم استئناف محاكم الطوارئ
*في محاكمة اسود البراري امام محكمة الامتداد العاشرة ليلا
*حافلات ومسيرات من بري علي وجه الخصوص
*ومن الاحياء المجاورة
*تابعوا المحاكمات من الشارع لان حضورهم كان ممنوع
*وعند اقتلاع البراءة من بين براثن الجهاز وكتائب الظل
*ضج الشارع بالزغاريد والهتافات التي تمجد الثورة والثوار والوطن
*واذا باحدهم يسمعنا نشيد اصبح الصبح
*فبكينا
*علي الطلاق جعرنا عديل كدة لعظمة المشهد
*ولاننا اقتنعنا دون ادني شك ان اصبح الصبح فعلا
*واحداهن تقدم لابنها القاصر الذي كان من ضمن المتهمين بعض ساندوتش واطلال رغيف لانو من امس ما اكل
*وقالت ليهو عفيت منك راجل من صلب راجل
*تربية زي دي تربية ثائرة من خلف كواليس الثورة لانها اعدت ثائرا خير اعداد
*مشهد سادس
*معظم عملنا في تلك الفترة كان امام محكمة امدرمان
*في حضرة مولانا فهمي الكباشي ومولانا ابراهيم
*لكن ماشاهدناهوا وما عايشناهوا لايمثل الا اعلانا مشرفا لثوار خلف كواليس الثورة وهي في قمة اشتعالها والحكومة في قمة بطشها
*ممنوع مقابلة المتهمين قبل المحاكمة
*ممنوع الظهور كمحام
*فقط كصديق
*محاكمات ايجازية تختصر الاجراءات وتفترض فيها ادانة كل من يقف امام المحكمة وتوقيع عقوبة باطشة به ليصبح عبرة للآخرين
*ماذا حدث؟؟؟؟
*دخلنا القاعة للمحاكمة الاولي امام مولانا فهمي الكباشي
*كان مبتسما هاشا وكأنه يبذر الطمأنينة في نفوس المتهمين من الشباب الذي لايعرف شكل قاعات المحاكم من قبل
*بادرنا بقوله
*انا بقبل ظهور محامين عن المتهمين
*ولو دايرين تقعدوا مع المتهمين لتفهموا الحاصل بمرق ليكم انا تاخدوا راحتكم واديكم زمنكم
*اقسم بالله هذا ماحدث
*بدأت المحاكمات
*تعامل معها تعامل غير ايجازي
*كان يبحث عن اسباب خروج للشباب من خلال اسئلته التي يوجهها للاتهام سواء كان شاكي او شاهد
*من متابعتنا الاحصائية وصلنا الي ان مولانا فهمي لم يصدر حكما بالسجن علي كنداكة مهما كانت الادانة
*كان يصدر احكامه علي الكنداكات بالغرامة
*وحتي الغرامة لم تك تلك المرهقة
*في دقائق يتخاتت الناس الغرامة
*اقسم بالله العظيم وكتابه الكريم
*كان مولانا فهمي يساهم معنا من جيبه في سداد غرامة حكم بها هو شخصيا
*لانه ابن ناس وخشم باب وضو قبيلة ومتربي وبعرف يعني ايه لما تدخل بت السجن
*وفاقت مساهماته في سداد الغرامات نيف وعشرون مليون(بالقديم)
*كان يصدر أحكاما يراعي فيها حرمة الاسر وقدسية الكنداكات
*الامر الذي اغضب اصحاب القرار وقتها لانه لم ينصب من نفسه كرباجا مسلط علي قفا الانسانية والوطنية
*فاوقفوه عن العمل
*نعم اوقفه العهد البائد عن العمل في اليوم السادس او السابع من شهر ابريل الثورة
*ولم يشفع له الا سقوط حكومة الظلمة بعد اربعة ايام من قرار ايقافه
*انه ثوري من خلف الكواليس
*واي كواليس
*كواليس السلطة القضائية
*اخطر كواليس الدولة
*تحية لمولانا فهمي الكباشي ولامثاله من القضاة الذين نالوا شرف الثورية ووضع بصمة بالتأكيد ستبقي مابقيت للشرفاء سجلات وكشوفات تزدان باسماء كتبت بالزمرد والمرجان
*والمدهش ان امثال مولانا فهمي لم يتفوهوا بكلمة عما قاموا به لاجل الثورة
*ولم يدعوا بطولة
*ايها الناس
*قطعا سنعود بالتفصيل لمحاكمات الثوار وبصمات الثورة
*ابقوا معنا
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*كلم حمدوكنا
*قول ليهو مادايرين نقول الثورة انسرقت
*لكن كثير من اصحاب المواقف السالبه اثناء الثورة
*ومن اصحاب المواقف الواضحة ضد الثورة
*قد تسلقوا علي اكتاف الثورة وطلعوا علي رأس الوطن
*فاهمني ياحمدوكنا؟؟؟؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال ياحمدوك هز الكانون خلي الرماد الفوق يفوت كاشفا عن جمر الثورة الغطاهو رماد التسلق دون خجلة
والي لقاء
سلك
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