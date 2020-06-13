ثوار من خلف الكواليس.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*قامت ثورتنا بتقديم درس جديد للعالم

*بل دروس وعبر

*فالاصرار علي سلمية الحراك في مواجهة القناصة وبطش المعتقلات كان درسا عميقا

*ونبع الاصرار علي السلمية من بين انامل البت الطلعت البندقية من شنطة اليد ووجهتها صوب الشهيد الدكتور بابكر

*او كما قال صلاح قوش

*ومن مظاهر عظمة هذه الثورة

*ان كل الشرفاء في وطني شاركوا فيها

*فالثوريون ليسوا هم وحدهم من خضب الشوارع بخطاه الشريفه

*ولا هم من انطلقت شعارات الثورة من حناجرهم وطافت كل العالم الذي رددها خلفهم *الثوريون ليسوا هم وحدهم فقط

*من مظاهر هذه الثورة ان جميع الشرفاء شاركوا فيها

*اي زول وضع بصمتو في المساحة التي وجدها متاحه لدعم الثورة

*الحاجة الكبيرة التي رفعت اكفها نصرة للثوار شاركت

*ومن وضعت حافظة الماء امام دارها ليتزود منها الثوار شاركت

*ومن فتح داره ليحتمي داخلها الثوار مثل الشهيد معاوية شارك

*سأحكي لكم مارأيت بعيني او ماسمعت باذني عن ثوريين خلف الكواليس

*او ماسمعته بعيني او ما رأيته باذني

*نعم ماسمعته بعيني

*فالعيون كانت تهتف تسقط بس

*نعم مارأيته باذني لان الهمس كنا نراه يمشي بيننا تيها والهتاف كان يركض امام آذاننا بزهو

*تسقط بس

*ساروي لكم بعض المشاهد المشرفه لثوار خلف الكواليس

*المشهد الاول

*بعد ان ايقنت الحكومة وقتها ان هتاف تسقط بس يحمل مايظهره من معاني

*رمت بآخر الاوراق واصدرت قانون الطوارئ وانشأت محاكم لوأد الهتاف داخل حناجر الشباب

*موكب بشارع النيل بامدرمان

*تعترضه الشرطة وتلقي القبض علي بعض شفوت وكثير من الكنداكات

*كانت الاوامر ان يذهب الدفار بالشرفاء لمحكمة الطوارئ فورا

*كان علي قمة القوة الشرطية بالدفار ملازم

*انتدبوهو ليحمي النظام ويمارس البطش علي الثوار

*ولانه خشم باب وود ناس

*اختار ان ينصر الشوارع علي الحكومة

*فقام بعمل جليل وكبير دعم به الثورة من خلف الكواليس وزاد به الكاكي شرفا علي شرف الكاكي الافتراضي

*من شارع النيل امدرمان وحتي الاوسط امدرمان

*وصل الدفار مافيهو ولا كنداكة

*لم تهن عليه تربيته ليزج بالحرائر وشرف الاسر في السجون

*فكان كلما تقدم قليلا يأمر بايقاف الدفار ويسمح لعدد من الكنداكات بالنزول

*ثوري من خلف الكواليس هذا البطل

*مشهد تاني

*المحكمة بدأت الساعة اربعة عصر واستمرت للرابعة صباحا

*جمع مهول من الاسر حضر

*ماكلهم عندهم اولاد جوة

*ولكن كان الاحساس وقتها ان الشفت ابن الجميع والكنداكة بنت البلد والبلد بلد البنت والولد

*بعضهم جلب العصائر بالحفاظات الكبيرة

*علي الطلاق واحد شال الكبابي والحفاظه وقدمها للشرطة الكانت مانعة الناس دخول المحكمة

*الاحساس كان البوليس بوليس الشعب

*بوليس الشعب سيحمي الشعب

*اما الجميع فكان يتسابق علي سداد ماتحكم به المحكمة من غرامات علي الثوار

*تدفع لي زول انت مابتعرف حتي اسمو منو

*وهو ماعارفك انت منو ولا حايعرفك

*لكن وقتها كان يكفي ان تكون سوداني

*والله العظيم

*وانا داخل المحكمة

*اتصل علي بعد الساعة اطناشر بالليل خالد عبدالرحمن البشير الريح

*قال لي انا واقف بره

*شايل معاي مليار وتمنمية

*تعال بره شيلها مني عشان تسددوا بيها الغرامات

*الغرامات لي منو؟

*لي اسي هو ماعارف

*لكنها لشباب اخوة قدموا انفسهم للتهلكة في سبيل وطن

*هذا المشهد اكد لي ان حكومة البشير قد فحطت خلاس

*مسألة وكت بس

*مشهد تالت

*بعد ان يصل الثوار للمحكمة

*تقوم الشرطة بتدوين البلاغات

*كل بلاغ فيهو شاكي وشهود

*ولان الشرطة من رحم هذا الشعب

*عندما يندهوا بلاغ الشاكي بزوغ عمدا

*فيتم شطب البلاغ لغياب الشاكي

*وشاكي زي ده اكيد من ثوار خلف الكواليس برغم المهنة والاوامر العليا الصادرة له

*وكم بلاغ تم شطبه في تلك الحقبة لغياب الشاكي

*مشهد رابع

*الثانية صباحا بشارع الاربعين

*اخوة الشهيد عبدالعظيم يقلبون الليل نهار

*كم هائل من الشرطة

*وكم مثلهم او يزيد من الذين يلبسون زي الشرطة

*ومابين كر وفر ملوا الشارع بلي وبمبان من امو

*دخلت داخل السيارة وقفلتها

*بمبان الشرطة المزيفة شرطة الظل ضايق الشرطة النضيفه

*دعوت بعضهم لداخل العربه

*ونحن بالداخل قال أحدهم

*ناس مادايراك الثقالة شنو ياخ

*فباركت له نجاح الثورة منذ تلك اللحظة وايقنت بان زرع الشباب قد اتي أكله

*مشهد خامس

*من داخل قاعة المحكمة

*مثلنا الدفاع عن الثوار بمحكمة امدرمان والامتداد وبحري وامام محاكم استئناف محاكم الطوارئ

*في محاكمة اسود البراري امام محكمة الامتداد العاشرة ليلا

*حافلات ومسيرات من بري علي وجه الخصوص

*ومن الاحياء المجاورة

*تابعوا المحاكمات من الشارع لان حضورهم كان ممنوع

*وعند اقتلاع البراءة من بين براثن الجهاز وكتائب الظل

*ضج الشارع بالزغاريد والهتافات التي تمجد الثورة والثوار والوطن

*واذا باحدهم يسمعنا نشيد اصبح الصبح

*فبكينا

*علي الطلاق جعرنا عديل كدة لعظمة المشهد

*ولاننا اقتنعنا دون ادني شك ان اصبح الصبح فعلا

*واحداهن تقدم لابنها القاصر الذي كان من ضمن المتهمين بعض ساندوتش واطلال رغيف لانو من امس ما اكل

*وقالت ليهو عفيت منك راجل من صلب راجل

*تربية زي دي تربية ثائرة من خلف كواليس الثورة لانها اعدت ثائرا خير اعداد

*مشهد سادس

*معظم عملنا في تلك الفترة كان امام محكمة امدرمان

*في حضرة مولانا فهمي الكباشي ومولانا ابراهيم

*لكن ماشاهدناهوا وما عايشناهوا لايمثل الا اعلانا مشرفا لثوار خلف كواليس الثورة وهي في قمة اشتعالها والحكومة في قمة بطشها

*ممنوع مقابلة المتهمين قبل المحاكمة

*ممنوع الظهور كمحام

*فقط كصديق

*محاكمات ايجازية تختصر الاجراءات وتفترض فيها ادانة كل من يقف امام المحكمة وتوقيع عقوبة باطشة به ليصبح عبرة للآخرين

*ماذا حدث؟؟؟؟

*دخلنا القاعة للمحاكمة الاولي امام مولانا فهمي الكباشي

*كان مبتسما هاشا وكأنه يبذر الطمأنينة في نفوس المتهمين من الشباب الذي لايعرف شكل قاعات المحاكم من قبل

*بادرنا بقوله

*انا بقبل ظهور محامين عن المتهمين

*ولو دايرين تقعدوا مع المتهمين لتفهموا الحاصل بمرق ليكم انا تاخدوا راحتكم واديكم زمنكم

*اقسم بالله هذا ماحدث

*بدأت المحاكمات

*تعامل معها تعامل غير ايجازي

*كان يبحث عن اسباب خروج للشباب من خلال اسئلته التي يوجهها للاتهام سواء كان شاكي او شاهد

*من متابعتنا الاحصائية وصلنا الي ان مولانا فهمي لم يصدر حكما بالسجن علي كنداكة مهما كانت الادانة

*كان يصدر احكامه علي الكنداكات بالغرامة

*وحتي الغرامة لم تك تلك المرهقة

*في دقائق يتخاتت الناس الغرامة

*اقسم بالله العظيم وكتابه الكريم

*كان مولانا فهمي يساهم معنا من جيبه في سداد غرامة حكم بها هو شخصيا

*لانه ابن ناس وخشم باب وضو قبيلة ومتربي وبعرف يعني ايه لما تدخل بت السجن

*وفاقت مساهماته في سداد الغرامات نيف وعشرون مليون(بالقديم)

*كان يصدر أحكاما يراعي فيها حرمة الاسر وقدسية الكنداكات

*الامر الذي اغضب اصحاب القرار وقتها لانه لم ينصب من نفسه كرباجا مسلط علي قفا الانسانية والوطنية

*فاوقفوه عن العمل

*نعم اوقفه العهد البائد عن العمل في اليوم السادس او السابع من شهر ابريل الثورة

*ولم يشفع له الا سقوط حكومة الظلمة بعد اربعة ايام من قرار ايقافه

*انه ثوري من خلف الكواليس

*واي كواليس

*كواليس السلطة القضائية

*اخطر كواليس الدولة

*تحية لمولانا فهمي الكباشي ولامثاله من القضاة الذين نالوا شرف الثورية ووضع بصمة بالتأكيد ستبقي مابقيت للشرفاء سجلات وكشوفات تزدان باسماء كتبت بالزمرد والمرجان

*والمدهش ان امثال مولانا فهمي لم يتفوهوا بكلمة عما قاموا به لاجل الثورة

*ولم يدعوا بطولة

*ايها الناس

*قطعا سنعود بالتفصيل لمحاكمات الثوار وبصمات الثورة

*ابقوا معنا

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*كلم حمدوكنا

*قول ليهو مادايرين نقول الثورة انسرقت

*لكن كثير من اصحاب المواقف السالبه اثناء الثورة

*ومن اصحاب المواقف الواضحة ضد الثورة

*قد تسلقوا علي اكتاف الثورة وطلعوا علي رأس الوطن

*فاهمني ياحمدوكنا؟؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال ياحمدوك هز الكانون خلي الرماد الفوق يفوت كاشفا عن جمر الثورة الغطاهو رماد التسلق دون خجلة

والي لقاء

سلك