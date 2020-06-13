حمدوك “الساخر” يستدعي داليا الروبي ويستفسر عن اختفاء عبارة “شكرا حمدوك” ويعلن وظائف للجداد بالدولار .!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تحظى منشورات مرحة بتفاعل كبير على صفحة ساخرة على فيسبوك باسم (الخبير الإقتصادي حمدوك)، ويشير مرافبون على خطورة الصفحات المزيفة على فيسبوك والتي إنتشرت بأسماء مشاهير في السودان فيما يعتبرها البعض تنفيس لما يعيش فيه الشعب من أزمات متواصلة. ومن اخر المنشورات الساخرة التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة (الخبير الإقتصادي حمدوك) بحسب ما نقل محرر النيلين (اليوم إستدعيت داليا الروبي والود الرشيد يعقوب وكل المسؤولين من الإعلام البديل ، وقلته ليهم إنتو بتودوا الدولارات وين أنا ماشايف شكراً حمدوك ولا شايف دعم في السوشيال ميديا زي أول أيام ، شايف ردم بس وإنى أرى شجراً يمشي مششاً مششا). ومن التدوينات المرحة أيضاً المزيفة باسم رئيس الوزراء دكتور حمدوك (إعلان وظائف : – مطلوب جداد إلكتروني للعمل بمكتب حمدكه الشروط : – ذكر أنثى المهم زول – لم يسبق له العمل مع النظام البائد – مؤمن بميثاق الحرية والتغيير – لا يصلي الخمسة صلوات فردا أو في جماعة – الأولوية للجان المقاومة # الراتب المبدئ 500 دولار). الخرطوم/معتصم السر/النيلين