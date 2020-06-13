كجالب التمر الى هجر.. بقلم خالد سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• تقيات ما فى أعماقى قرفا وانا اقرأ تعليقات بعض اصحاب ( العاهات ) النفسية فى مواقع التواصل الاجتماعي

• لم يكن لاعب المريخ ( عصام عبدالرحيم ) اول ضحايا ( بلادة ) اغلب

رواد تلك المواقع …. تحتشد منصات التواصل بكثير من المشوهين نفسيا وتزخر بملايين من اصحاب العقد النفسية … وأغلبهم للاسف عاجزون أو بالأحرى غير قادرين على استعمال تلك

( الخدمة ) …

• لا ادرى متى ساد الجنس ( الارى ) فى السودان ؟؟ ومتى كنا نحن من بنى ( هاشم ) ؟؟؟؟ أليس نحن من هذه القارة السمراء ؟؟؟ متى كنا نتباهى بغير تلك السمرة ؟؟؟

• مقزز للغاية ومخجل جدا هذا التصنيف الذى لم اشعر به انا طيلة ثلاثين عاما عشتها وابنائي فى احياء ( البيض ) بينما يعانى ( تخلفها ) بعض

ابناء بلدى ….

• المضحك المبكى كما قال الأستاذ

( كمال الهدى ) اننا وعندما نتخطى صالة مطار الخرطوم نصبح كلنا فى ( الهم شرق ) …. متى نتشرف بسمرتنا الجميلة ؟؟؟ ومتى لا نخجل من انتماءنا

الأفريقي ؟؟؟؟

• كتب الأستاذ المهذب ( كمال الهدى )

وهو ممن تشدنى كتاباتهم … كتب عن اصحاب الحاجات الخاصة فأثار فى نفسي ( أشجان ) كثيرة ….

• فنحن عندما نتحدث عن ذوى الاحتياجات الخاصة فاننا غالبا ما نتجه الى التركيز على الإعاقة بدلا من الاهتمام

بالفرد ذاته وما لديه من مميزات وقدرات خاصة لذا جاءت النظرة سلبية مما ساهم ذلك فى عزلتهم وتهميش دورهم وإلصاق المسميات المحبطه بهم مع ان ( المعاق ) هو إنسان طبيعى يستحق ان يحيا ويعيش على نحو طبيعى بإعطائه ذات الفرص التى يتحصل عليها الآخرين … ترى ما هى

أشكال الرعاية الاجتماعية التى تقدمها

الدولة والمجتمع لذوى الاحتياجات

الخاصة ؟؟؟؟

• أليس ما نتعامل به مع تلك الفئات

من الناس مخجل لدرجة تخجل الخجل

نفسه ؟؟؟ هل يمكن للمرء ان يسمع

كلمات ومسميات تصدم النفس وتكسر

الخاطر وتجرح الاحساس لمجرد ( الإعاقة ) ؟؟؟

• (طروشى ) ( ابوراس ) ( ابوسردوب )

( الأعرج ) ( البعيو ) ( عموشى )

من يصدق اننا نسمع مثل هذه الكلمات

ونحن نعيش فى الألفية الثالثة ؟؟ حقا ما ابشع ظلم الإنسان لاخيه الإنسان ….

• كثيرون يظلمون النجم ( اطهر الطاهر ) بالأخبار ( العبيطة )جدا … فأي موقع هذا الذى كتب ان أطهرا حل

فى المرتبة التاسعة أو التسعين ؟؟؟

• طبعا نسيت المركز الإعلامي للاعب

( اطهر ) معذرة اقصد ( كرستيانو )

مركز اعلامى … ورابع افضل لاعب فى

القارة … والتوقيع لنادى القرن كل هذا بفضل ( ثلاث ) مباريات أداها اللاعب فى دورى الأبطال كانت احداها

أمام فريق اسمه ( بلاتينيوم ) لم يكسب غير نقطتين لا غير … ان كان اطهر يستحق كل هذه ( المساحيق) و ( الكريمات ) ترى ماذا تركتم لناس ( سجاد ) ؟؟؟؟

• أعطى المريخ السيد ( على اسد ) صوتا ( يزار ) به فى كل الفضائيات

فماذا أعطى اسد المريخ المريخ ؟؟؟؟

• أيها الأسد الذى لا نرى صولاته الا ( تلفازا ) … قد حق عليك انك كجالب

التمر الى هجر … وكبايع ( الخس ) فى

( سلوان ) …