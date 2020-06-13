قرار الفيفا وموسمنا المعلق !.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الاتحاد الدولي لكرة القدم كعادته دائما لايترك اي شيء للصدفة حتي في مثل هذه الظروف القاهره التي اصابت ملاعب كرة القدم في جميع انحاء العالم بالجفاف والجدب بسبب فايروس كورونا اللعين الذي اصاب الملايين وحصد ارواح آلاف البشر ,, فقد اعلن الفيفا قبل أيام قليلة انه اجري تعديلا استثنائيا في لوائح انتقالات اللاعبين لتبدأ بعد ختام الموسم الكروي الذي لم يكتمل في عدد كبير من الدول واعطي الاتحادات الاعضاء الحق في تحديد التوقيت الذي يراه مناسبا لانتقالات لاعبيه .

لاشك ان القرار فيه قدر كبير من المرونة بالنسبة للاتحادات الاعضاء حتي تقوم باجراء الترتيبات اللازمة التي تساعد اللاعبين وانديتهم في اكمال اجراءات عملية الاحلال والابدال قبل الدخول في موسم 2021/2020 والذي من المتوقع ان يكون ايضا مضغوطا ممايشكل عقبة أمام الاتحادات القارية التي لها رزنامة واضحة ومحددة خاصة فيما يتعلق ببطولات الاندية والمنتخبات .

الاتحاد العام بالتأكيد معني بقرار الفيفا وبالتالي سيكون لزاما عليه تطبيقه علي ارض الواقع عندما يتلقي الضوء الأخضر من الحكومة بعودة النشاط رسميا في الفترة القادمة وهو مايعني إن قرار تعليق النشاط وكذلك تعليق فترة التسجيلات الذي اصدره الاتحاد في الاسبوع الماضي علي لسان الدكتور كمال شداد لن يكون قرارا نهائيا طالما ان الفيفا مدد فترة الانتقالات لتبدأ مع نهاية الموسم الحالي حتي لو كان ذلك في ديسمبر القادم وهو مايمنح الاتحاد العام مهلة زمنية كافية في استئناف النشاط واكمال الموسم المعلق من مارس الماضي فلم تعد هناك اي اعذار أمام الاتحاد العام تبرر له الغاء الموسم مثلما يفكر بعض اعضائه جهرا في ذلك !