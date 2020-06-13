قرارات (لجنة ازالة التمكين) عند (الكيزان) مثل إنتظار نتيجة (فحص الكورونا)!!.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• من تعليقات (الفيس بوك) التى إحتفت بها مواقع (الكيزان) على الشبكة العنكبوتية وهللت لها بعد حوار حمدوك الأخير هذه الطرفة :

• (واحدة سألت خطيبها : ح نعرس متين ؟ – إبتسم ورد عليها : دا سؤال ممتاز جدا ، محتاج مننا لتضافر الجهود، وده اختبار حقيقي لخطوبتنا، دا سؤال بخلينا نعمل مع بعض ، ده واحد من تحديات فترة الخطوبة ، خلينا نعمل في تناغم مستمر للعبور والإجابة على هذا السؤال، وبالتأكيد أنا وانتى الاتنين مع بعض حنقدر نصل ونشوف نعرس متين .. لوت خشمها وغزت كوعا وقالت ليهو : خلاص يا حمدوك ..).

• تركوا كل (بلاوي) النظام البائد وكل فساده الذي وصل حد ان يكون للمؤتمر الوطني (طائرة) خاصة.

• من وين؟.

• دمروا الخطوط الجوية السودانية واضاعوا خط هيثرو وعملوا ليهم (طائرة خاصة).

• هذا مثل (الشخص) الذي لم يتح لك ان تعزيه في وفاة والده ، فتقوم الظروف توديك ليه وتخليك تلاقيه في زواج اخته – لا تعرف تديه (الفاتحة) في ابوه – وإلّا تقول ليه مبروك على العرس!!.

• الطاهر حسن التوم ماشي ليكم عليه – اصبروا!!.

• الضيق متل (كباية الليمون) البتشابوا ليها 21 نفر.

• البشير نثرياته في الشهر وعلى حسابه الخاص وصلت 20 مليون في الشهر – وماكينات غسيل الكلي في الخرطوم ومدني (معطلة) لأن السلطة عاجزة عن توفير قطع غيار لها لا تكلف الدولة ربع هذا المبلغ شهريا.

• اطفال دار المايقوما الابرياء – عاشوا اوقات طويلة في العهد البائد بدون (لبن حليب) لأن الحكومة فشلت في ان توفر ميزانية ذلك (اللبن) لفاقدي الام والاب – وفاقدي (الحكومة) ايضا للاسف الشديد.

• نثرية البشير في الشهر يمكن ان تغطي احتياجات اولئك (الأطفال) كلها في دار المايقوما الى ان يصبحوا (شبابا).

• قولوا لتلك (الخطيبة) التى تندروا بطرفتها بعد حوار حمدوك الأخير لو حقوق الشهداء ما رجعت، والقصاص لهم لم يتحقق عرس مافي!!.

• البشير في لقاء تلفزيوني عندما سئل عن ان كان يملك مصادر دخل اخرى بعيدة عن رئاسة الجمهورية تجعله ينفق كل ذلك الانفاق على اهله وأقاربه ، ام لا؟ …قال البشير انه يمتلك مزرعة خاصة به بمنطقة السليت وقال إنه يربح سنويا منها حوالي مليار ونصف المليار جنيه. هذا الكلام كان قبل اكثر من 6 سنوات.

• وما جاب سيرة للنثرية!!.

• البشير الذي ينال نثرية في الشهر تصل لـ (20) مليون دولار يقول انه يصرف على اهله من مزرعته التى تدخل عليه في السنة مليار ونصف مليار.

• المليار ونص مليار دي كانت قبل سنوات – وقت كنا ما بنعرف نكتب (المليار) ولا بنعرف ننطقها.

• مليار ونص مليار ليه؟…هل كان في مزرعتك تلك قسم لزراعة الكبد وزراعة الكلي وزراعة الشعر؟ – ام انك تزرعها بصل وفجل وعجور مثل كل المزارع وتأتي لك بكل هذه العوائد.

• لا بد ان (الفجل) الذي كان يزرع في مزرعة البشير كان يثمر (عنبا) – والراجح ان (بصلها) كان (تفاحا) بسبب سياسة (التمكين) التى اتبعها النظام السابق.

• او ربما الحزب الحاكم كان يبيع محصول مزرعة البشير من (البصل) في السوق المركزي في بحري على انه (زيتون) – وهم يملكون قدرة فائقة للوصول (غشا) او (ارهابا) لتلك الدرجة.

• بعملوها!!.

• الطاهر حسن التوم ماشي ليكم عليه – اصبروا!!.

• الضيق مثل (كراس الحساب) وقت يمتلئ ويفضل فيه ورقتين ونحن في بداية العام الدراسي!!.

• مساحة مزرعة البشير كبيرة تبلغ مساحتها (8) فدان، وبها عدد من الانشطة الزراعية، وبعض البيوت المحمية، بجانب مزارع الدواجن والابقار، وخلافه.

• الذي نجزم به ان مشروع الجزيرة الذي نهبوه ودمروه لم تكن عائدته في ذلك الوقت تصل لمليار ونصف مليار جنيه في العام كما هو حال مزرعة البشير.

• الآن بعد ان كشفت لجنة ازالة التمكين ان نثريات البشير في الشهر كانت تصل لـ (20) مليون دولار ، عرفنا ماذا كان يزرع البشير وماذا كانت تنتج مزرعته الخاصة..

• الدواجن التى كانت في مزرعة البشير كانت تبيض (شوكلاتة)!! ، لا اريد ان اقول (ذهبا) حتى لا احرج بنك السودان المركزي.

• ابقار مزرعة البشير كانت تحلب (عسل نحل)!!.

• وبعد دا البشير كان يصرف نثرية شهريا 20 مليون دولار.

• 20 مليون دولار في الشهر يا مفتري والمعلمون في السودان (4) شهور في عهدك ما بصرفوا (مرتبات).

• 20 مليون دولار في الشهر والبلد قاطعة (دربات ملح).

• اذا كان البشير بيصرف في الشهر نثرية 20 مليون دولار ، يبقى نمل الدندر ليه حق يلتهم 450 جوال سكر في محلية الدندر.

• نمل الدندر ما غلطان!!.

• الطاهر حسن التوم ماشي ليكم عليه – اصبروا!!.

• الضيق متل (حلة الكمونية) عاشر يوم في عيد الضحية – لن يكون امامك خيار سواها.

• قال عضو لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال ومحاربة الفساد صلاح مناع، ان الحساب الخاص للرئيس المخلوع عمر البشير، كان يستخدم في (تجارة العملة).

• رئيس جمهورية (تاجر عملة).

• كمان!!.

• وكشفت اللجنة في مؤتمر صحفي الثلاثاء، عن امتلاك الرئيس المخلوع لحساب بنكي خاص بالرقم 2616 في بنك أم درمان الوطني.

• انتوا عارفين لو البشير دا استمر شهر واحد في السلطة كان ح نشوفوا جوار برج البركة شائل ليه (دولارات) ويطقطق بيها على الذين يريدوا ان يبدلوا العملة.

• لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال ومحاربة الفساد حجزت على صرافات (اليمامة – الهجرة – ارجين -الرائد -الفجر -ليرة – دينار – وافة – باب المندب- الأفريقية للصرافة المحدودة – الراسل – للتحاويل المالية).

• الصرافات عندهم زي (اكشاك الليمون).

• البلد دي كانت ماشه كيف؟.

• شالوا اشكاك الجرايد من الشوارع ورصوها (صرافات).

• 30 سنة شغالين بالطريقة دي وهم بقولوا لينا (ما لدنيا قد عملنا).

• ديوان الزكاة كان شغال لحسابهم الخاص ويقولوا ليك : (هي لله ..هي لله لا للسلطة ولا للجاه).

• (30) سنة (ما لدنيا قد عملنا) والبشير نثريته في الشهر 20 مليون دولار.

• هذه المعلومة لو عرفها عبدالرحيم محمد حسين ونافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه ، ما بخلوا البشير يقعد معاهم تاني في سجن كوبر.

• لو علي عثمان محمد طه عرف هذه المعلومة هو براهو بطالب بتسليم البشير للجنائية.

• البشير بكون قال ليهم ان نثريته في الشهر (10) الف دولار – ما بكون جايب ليهم سيرة لعشرين مليون دولار في الشهر!!.

• الطاهر حسن التوم ماشي ليكم عليه – اصبروا!!.

• الضيق كعب – متل باقى الكهربة في العداد وقت يقرب ينتهي وتوزعو على (اللمبات) بالضرا ،وتقفل المرواح.

• المفاجأة التى كانت من العيار الثقيل كانت في شراء حزب المؤتمر الوطني المحلول لطائرة خاصة بالأسم (جت 1) من أموال الشعب.

• عملتوا ليكم (طائرة) كمان!!.

• الناس ديل كانوا فاكرين روحهم قاعدين لي متين؟.

• طائرة يا مفترين – وانتوا بتلاحقوا (الشفع) في درداقاتهم عشن تتحصلوا منهم (الرسوم).

• ما خليتوا ليكم (ركشة) ما حاصرتوها واستفدتوا منها – وفي النهاية تطلعوا عاملين ليكم (طيارة).

• علي كدا عادي جدا عبدالرحمن الخضر يكون عندو (قطر).

• ونافع يكون عندو (سفينة).

• باعوا (طائرات) الدولة ونهبوها ودمورها وعملوا ليهم (طيارة) لحزبهم يوفروا لها شهريا الاف الدولارات من خزينة الدولة من اجل صيانتها.

• 200 الف دولار عشان صيانة الطيارة.

• تكية مفتوحة للنهب والسلب والاستيلاء على المال العام.

• طيارة …والرئيس (محظور) من السفر!! – اذا لم يكن هناك قرارا من المحكمة الجنائية بتوقيف البشير – المؤتمر الوطني كان سوف يكون عندو كم طيارة؟.

• لجنة (التفكيك) لنظام 30 يونيو – لا ادري كيف سوف تتعامل مع تلك (الطائرة) وكيف سوف يتم (تفكيكها) – يا وجدي صالح عاوزين ليكم (خبراء) في (تفكيك) الطائرات.

• الطيارة بفكوها من (القدوم)!!.

• صامولة صامولة يا مفترين!!.

• الطاهر حسن التوم ماشي ليكم عليه – اصبروا!!.

• الضيق المن الصباح يقابلك بي (كيس العيش)!!.

• قلنا ليكم نحن سمعنا بي (لو سرقت اسرق جمل) – لكن لو سرقت اسرق طيارة دي على (المثل الشعبي) سمعنا بيها عند الكيزان.

• وهي لله ..هي لله.

• طيارة!!.

• طيارة يا مفترين وانتوا عاملنها لينا كلها (ما لدنيا قد عملنا).

• الطيارة دي عاوزين تكتلوا بيها منو؟.

• انتوا براكم بي عضمة لسانكم قلتوا (ما لدنيا قد عملنا).

• ندخل على الطاهر حسن التوم.

• التوم – ريحتو طقت!!.

• الجماعة ظهروا.

• الطاهر حسن التوم شغال مع وجدي ميرغني في قناة خاصة وبيقبض بالمليارات من الحكومة.

• عشان كدا لا بد ان يقعد ويدافع عن الحكومة.

• طبيعي يعمل كدا.

• الطاهر قابض الثمن.

• وعاملين فيها بيبحثوا عن مصلحة الوطن.

• والكلام الكبير داك.

• دفع المؤتمر الوطني مبلغ (100) ألف جنيه للصحفي الطاهر حسن التوم في العام 2018 م، (يعني مية مليون) ،وتسليم قطاع الإعلام في المؤتمر الوطني مبلغ 5 مليون 995 ألف في العام 2018 و250 ألف دولار في ذات العام، بالإضافة لدفع مبلغ 135 ألف دولار لقناة الشروق المملوكة للقيادي في الحزب جمال عبدالله الوالي، منوهاً إلى أن كل المبالغ تم دفعها في اغسطس 2018م.

• ملف الاعلام فيه فساد تقيل – معظم الذين يدافعون ويكتبون عن النظام البائد ، قبضوا الثمن.

• جمال الوالي الذي ظل يتحدث عن ان الشروق لا علاقة لها بالدولة وان الحكومة لا تدعمها ، لجنة ازالة التمكين اكدت ان الشروق تلقت دعم باكثر من 135 الف دولار.

• فعلوا ذلك سنة 2018 في وقت التقشف وساعة الضيق الاقتصادي – في ايام (البحوحة) و(السبوبة) كانوا بعملوا شنو؟.

• الكلام دا بتكرر سنويا.

• وعلى عينك يا تاجر.

• ولا فيه أي حرج.

• وجمال الوالي بعمل (زعلان) وقت يجيبوا سيرتو في الحتة دي.

• وناس الكورال بطلعوا زي (شفع الفتة ام توم).

• ولسه – الايام القادمة هناك (فضائح) سوف يتم الكشف عنها.

• احسن نسكت.

• وما نقول حاجة.

• بس بالنسبة للطاهر حسن التوم نقول – الآن كل الناس اتضح ليهم (حال البلد).

• شفتوا (حال البلد) كان كيف؟.

• ليه حق الطاهر حسن التوم يفصل يوسف الجلال بسبب معارضته للنظام ويفصل حاتم التاج لأنه وهو في قناة سودانية 24 ترحّم على شهداء ثورة ديسمبر المجيدة.

• دي بالنسبة لـ (حال البلد) – لسه ما دخلنا على الـ (مراجعات).

• بعد نتيجة فحص كورونا للطاهر حسن التوم – اقصد بعد المؤتمر الصحفي للجنة ازالة التمكين كتب الطاهر حسن التوم في صفحته :

• (أذا كانت اللجنة تقصد بأنني أستلمت مبلغاً من حساب الشركات المذكورة، من قبيل الرشوة السياسية نظير موقف وقفته ، أو ثمن حديث سياسة روجت له ، فهم قبل غيرهم يعلمون أن الرشوة من قبيل هذا النوع لا تدون علي الورق و لا تسجل بالأسماء ، و لا تمنح بكسور عشرية ( 995 الف جنيه ) ، و أنما تسلم في الخفاء و من خلف الحجب كما هو معروف في عوالم الرشوة السياسية).

• الطاهر ولا ناكرها!!.

• هذا اعتراف يدين الطاهر حسن التوم – وهو ادانة له اكثر من الادانة التى اعلنتها لجنة ازالة التمكين – وعلى قول عادل امام : الزعيم بيلهط ..بيلهط على طول.

• بقت على الكسور!!.

• بعدين الكيزان بقى ما عندهم حرج في (الرشاوي) ممكن يسجلوها ويقولوا عليها (معاملات تجارية)…وقد جاء ذلك من الطاهر نفسه تبريرا : ( عرف عن شخصي ، بجانب تقديمي للبرامج التلفزيونية ، أنني أعمل في سوق الأعلام السوداني منذ أكثر من عشرين عاماً ، مالكاً لشركة أنتاج أعلامي حيناً ، و مستشاراً لشركات أحايين أخر ، و شريكاً مع أفراد و شركات).

• هذا (تحلل) اخر.

• هكذا يتم (تشريع) الرشوة – وتلك المداخل والأبواب التى ذكرها الطاهر حسن التوم تدخل بها (الرشوة) عبر المحسوبية والانتماء السياسي..والدفاع عن الباطل.

• الطاهر بكون زعلان الآن – البشير نثريته 20 مليون دولار في الشهر وهو 20 سنة في الاعلام صرفوا ليه 100 الف جنيه.

• ………

• ترس اخير /

• يا البشير بعد لجنة ازالة التمكين إتلحتك بهذه الصورة – يبقى احسن ليك تسلّم نفسك للمحكمة الجنائية براك مثل على كوشيب بدل البهدلة دي.

• المحكمة الجنائية ارحم ليك من لجنة ازالة التمكين.

• ……..

• ترس بعد الاخير /

• في الوقت الذي كنا ننتظر فيه القصاص للشهيد عبدالسلام كشه …تم الاعتداء على والده …(وشعبا واحد …وجيشا واحد)…والطاهر حسن التوم زعلان عشان لجنة ازالة التمكين ذكرت (اسمه)…ويعتبر ان ذلك اعتداء عليه.

• نحتاج الى مسيرة (مليونية) نعتذر فيها لوالد الشهيد عبدالسلام كشه بعد انحسار جائحة كورونا ان شاءالله.