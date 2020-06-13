الصادق المهدي يُقسم الأسبوع بواقع (٣-٣-١).. بقلم محمد الطيب الامين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* ثلاثة أيام تجد الصادق المهدي مع حكومة حمدوك وضد المجلس السيادي ، وثلاثة أيام يكون الصادق المهدي مع المجلس السيادي وضد حكومة حمدوك ، أما يوم الجمعة فهو اليوم الذي يكون فيه السيد الأمام مع حزب الأمة .
* حاجة تحير والله .
* واحدة من أهم أسباب (حوداث الحركه) هي الظلط .
* الظلط في حد ذاته (حادث حركة) .
* ناس الحكومة البائدة بتعمل (الظلط ضيق) لدرجة أنو (العربية السمينة) ما بتقدر تأخد راحتها في المشي .
* ظلط مفصل للعربات (الضعيفة والنحيفة) .
* الظلط يا كافي زي (المصلاية) .
* بشيل عربية واحدة .
* ظلط (رقيقووووني) ومع ذلك بيكون (إتجاهين) .
* وبعد ده الظلط تلقاهو (محفر ومنقر) زي (طبق البيض) .
* زي تربيزة اللحام .
* عشان كده الحوادث المروريةو كتيرة ومسيخة .
* أنا ما عارف الناس ديل بيكلفهم شنو لو كان عملوا الظلط واسع وعريض ؟؟
* بكلفكم شنو يعني ؟؟
* كان لللزفت راااااقد والرملة في والمساحة في .
* مضيقنها علينا مالكم ؟؟
* أي ظلط المفروض يكون تحت شعار (سمحة المهلة) ..
* خلو العربات تأخد راحتها .
* طبعا الظلط واحد من الأسباب وهنالك مجموعة أسباب أخري تتعلق بـ(سلوك السائق) و(التهور) و(الهبل) و(الشفقة) و(التحدث بالهتاف) و(المخدر) و(الانفعال).
* على حكومة الثورة أن تعيد تأهيل شوارع الظلط وتقوم بتوسعتها ومن بعد ظلط يجب تفعيل القوانين الرادعة لتفادي هذه الكوارث المرورية .
* فترة الحظر التي استمرت زهاء الشهرين كانت فرصة ذهبية لإعادة النظر في الطرق الداخلية والسفرية .
* شارع الظلط بشكل الحالي هو وسيلة انتحار ربما قصدها نظام البشير .
* انتبهوا للشوارع فقد ارتوا الأسفلت من دم هذا الشعب.
* والله في .
* الدراما السودانية هي (الأخت غير الشقيقة) للكرة السودانية .
* الدراما حقتنا وكورتنا بيتشابهو في كل شئ .
* الممثل السوداني واللاعب السوداني نفس الملامح والشبه .
* نفس التدهور والفشل والتقوقع في المحلية.
* ولو أنني أري ان الصرف الذي تم في الكرة السودانية لو دفع نصفه للدراما لكان حالها أفضل نوعا ما .
* وقناعتي أن مشكلة الدراما عندنا تمكن في (الممثل) .
* كثير من الممثلين يفتقدون للتلقائية والعفوية .
* الممثل بتحس أنو (بيمثل عليك) .
* ما بيدوك أحساس عشان تتفاعل معاهم وتنسجم .
* عمرنا ده كلو بنشوف عادل أمام لحدي تاريخي اللحظة ما جانا احساس أنو عادل امام بيمثل علينا .
* صحيح ان الدراما السودانية قدمت نماذج محترمة مثل سكة الخطر ودكين وسلسلة متاعب وغيرها من الأعمال الكبيرة ولكن هي أشراقات تظهر وتختفي .
* محمد المهدي الفادني هو واحد من الذين يتمتمعون بالعفوية والحضور المميز .
* الفادني صاحب طلة ذكية تشبه طلة الراحل الفاضل سعيد وعمالقة المسرح والدراما .
* خلاصة الموضوع أن أزمة الكرة والدراما لن تحلها (الأمكانيات) وحدها بل تحتاج لعمل كبير تكون فيه الموهبة شرط أساسي إلي جانب التأهيل والمراحل السنية .
* بخلاف ذلك ستظل القربة مقدودة .
* حاجة تكسف .
* نظرة الناس للنساء المطلقات أقسى من نظرتهم للبايرات .
* علما بأن (الطلاق) يمكن أن يقع لأسباب (عادية) بينما تكون (البورة) لأسباب (أخلاقية) والعكس صحيح .
* كثير من (المطلقات) هن فى غاية الأدب والإحترام ، وكثير من (البايرات) هن فى قمة التهذيب ومخافة الله ، ولذلك نرجو من الناس أن لا يرموا النساء (المطلقات والبايرات) بساقط القول .
* أحذر اللسان فهو أخطر أنواع الأسلحة .
* و..و..
* وبكرة أحلى.
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