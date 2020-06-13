الصادق المهدي يُقسم الأسبوع بواقع (٣-٣-١).. بقلم محمد الطيب الامين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* ثلاثة أيام تجد الصادق المهدي مع حكومة حمدوك وضد المجلس السيادي ، وثلاثة أيام يكون الصادق المهدي مع المجلس السيادي وضد حكومة حمدوك ، أما يوم الجمعة فهو اليوم الذي يكون فيه السيد الأمام مع حزب الأمة .

* حاجة تحير والله .

* واحدة من أهم أسباب (حوداث الحركه) هي الظلط .

* الظلط في حد ذاته (حادث حركة) .

* ناس الحكومة البائدة بتعمل (الظلط ضيق) لدرجة أنو (العربية السمينة) ما بتقدر تأخد راحتها في المشي .

* ظلط مفصل للعربات (الضعيفة والنحيفة) .

* الظلط يا كافي زي (المصلاية) .

* بشيل عربية واحدة .

* ظلط (رقيقووووني) ومع ذلك بيكون (إتجاهين) .

* وبعد ده الظلط تلقاهو (محفر ومنقر) زي (طبق البيض) .

* زي تربيزة اللحام .

* عشان كده الحوادث المروريةو كتيرة ومسيخة .

* أنا ما عارف الناس ديل بيكلفهم شنو لو كان عملوا الظلط واسع وعريض ؟؟

* بكلفكم شنو يعني ؟؟

* كان لللزفت راااااقد والرملة في والمساحة في .

* مضيقنها علينا مالكم ؟؟

* أي ظلط المفروض يكون تحت شعار (سمحة المهلة) ..

* خلو العربات تأخد راحتها .

* طبعا الظلط واحد من الأسباب وهنالك مجموعة أسباب أخري تتعلق بـ(سلوك السائق) و(التهور) و(الهبل) و(الشفقة) و(التحدث بالهتاف) و(المخدر) و(الانفعال).

* على حكومة الثورة أن تعيد تأهيل شوارع الظلط وتقوم بتوسعتها ومن بعد ظلط يجب تفعيل القوانين الرادعة لتفادي هذه الكوارث المرورية .

* فترة الحظر التي استمرت زهاء الشهرين كانت فرصة ذهبية لإعادة النظر في الطرق الداخلية والسفرية .

* شارع الظلط بشكل الحالي هو وسيلة انتحار ربما قصدها نظام البشير .

* انتبهوا للشوارع فقد ارتوا الأسفلت من دم هذا الشعب.

* والله في .

* الدراما السودانية هي (الأخت غير الشقيقة) للكرة السودانية .

* الدراما حقتنا وكورتنا بيتشابهو في كل شئ .

* الممثل السوداني واللاعب السوداني نفس الملامح والشبه .

* نفس التدهور والفشل والتقوقع في المحلية.

* ولو أنني أري ان الصرف الذي تم في الكرة السودانية لو دفع نصفه للدراما لكان حالها أفضل نوعا ما .

* وقناعتي أن مشكلة الدراما عندنا تمكن في (الممثل) .

* كثير من الممثلين يفتقدون للتلقائية والعفوية .

* الممثل بتحس أنو (بيمثل عليك) .

* ما بيدوك أحساس عشان تتفاعل معاهم وتنسجم .

* عمرنا ده كلو بنشوف عادل أمام لحدي تاريخي اللحظة ما جانا احساس أنو عادل امام بيمثل علينا .

* صحيح ان الدراما السودانية قدمت نماذج محترمة مثل سكة الخطر ودكين وسلسلة متاعب وغيرها من الأعمال الكبيرة ولكن هي أشراقات تظهر وتختفي .

* محمد المهدي الفادني هو واحد من الذين يتمتمعون بالعفوية والحضور المميز .

* الفادني صاحب طلة ذكية تشبه طلة الراحل الفاضل سعيد وعمالقة المسرح والدراما .

* خلاصة الموضوع أن أزمة الكرة والدراما لن تحلها (الأمكانيات) وحدها بل تحتاج لعمل كبير تكون فيه الموهبة شرط أساسي إلي جانب التأهيل والمراحل السنية .

* بخلاف ذلك ستظل القربة مقدودة .

* حاجة تكسف .

* نظرة الناس للنساء المطلقات أقسى من نظرتهم للبايرات .

* علما بأن (الطلاق) يمكن أن يقع لأسباب (عادية) بينما تكون (البورة) لأسباب (أخلاقية) والعكس صحيح .

* كثير من (المطلقات) هن فى غاية الأدب والإحترام ، وكثير من (البايرات) هن فى قمة التهذيب ومخافة الله ، ولذلك نرجو من الناس أن لا يرموا النساء (المطلقات والبايرات) بساقط القول .

* أحذر اللسان فهو أخطر أنواع الأسلحة .

* و..و..

* وبكرة أحلى.