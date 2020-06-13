بالفيديو :الشيخ عبدالحي يوسف :المظاهرات والمواكب ليست خروج على الحاكم

التاريخ: 13-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة هاجم رئيس هيئة علماء السودان وعضو مجمع الفقه الإسلامي الاسبق الشيخ عبدالحي يوسف، الحرية والتغيير واصفا لها بأنها أشعلت نار الصراع القبلي بتمزيقها لوحدة النسيج الاجتماعي وهدمها للأخلاق. وصرّح الشيخ عبدالحي يوسف بأن قضية الاحتجاجات والمظاهرات والمواكب لا تعتبر خروج على الحاكم بل أنه أمر موجود قديما بل ويجوز الخروج على الحاكم المسلم وغير المسلم. facebook الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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