قائد القوات الجوية:الدولة حريصة على رتق النسيج الاجتماعي بلقاوة

أكد الفريق الركن عبد الخير عبدالله ناصر قائد القوات الجوية ممثل حكومة المركز حرص الدولة وحكومة غرب كردفان علي تمكين اواصر التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي بين كافة مكونات مجتمع لقاوة.

جاء ذلك لدى مخاطبته مكونات مجتمع لقاوة من النوبة والمسيرية والداجو كل علي حده وذلك علي خلفية النزاع الذي وقع بين بعض مكونات هذ القبائل.

وقال رئيس الوفد المركزي بحسب سونا، ان هذا الصراع قد شغل حكومة المركز كثيرا مؤكدا العمل على الاستقرار الامني وفرض هيبة الدولة وإعادة لقاوة الي سيرتها الاولي .

ودعا الجميع الي إحترام ومساندة القوات النظامية لتمكينها من القيام بواجبها علي الوجه الأكمل خاصة تأمين الموسم الزراعي ومسارات الرحل.

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من جهته نادى والي غرب كردفان اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله كافة المكونات المجتمعية الى التعايش السلمي وقبول الآخر وإعلاء الحس الامني ومعرفة القيمة الحقيقية للسلام بجانب تقديم التنازلات والبعدعن العصبية والجهوية الضيقة مبينا ان مجتمع لقاوة يعد انموذجا في السلام والتعايش .

وأكد والي غرب كردفان مقدرة الدولة علي حفظ الامن ومحاربة المتفلتين والقبض عليهم.

من جانبهم أمن أمراء ونظار القبائل الثلاثة على أهمية التعايش سويا والاعتراف بقبول الآخر منادين ببسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون ومحاربة المتفلتين والخارجين عن القانون.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)