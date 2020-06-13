النيابة العامة تنفي شطب بلاغ ضد صلاح مناع واللوائح تحرمه الإستئناف

التاريخ: 13-يونيو-2020
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نفت النيابة العامة صدور أمر من النائب العام تاج السر الحبر بإلغاء أمر القبض أو شطب الدعوي الجنائية بشأن بلاغ عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو صلاح مناع، مشدداً على أن الناس سواسية امام القانون والفيصل هو البينة وسلامة الإجراءات.
وأوضحت النيابة العامة في بيان لها بحسب صحيفة السوداني، اليوم السبت، تفاصيل البلاغ المدون من قبل المؤسسة الخيرية للقوات المسلحة ضد مناع، مشيرة إلى ان تداول البلاغات والدعاوى الجنائية فى الأسافير أمر غير مقبول ويضير بحقوق طرفي الدعوى.
واشارت النيابة إلى أن المشكو ضده سجل إحتجاجه لدى النائب العام لأن البلاغ قام بفتحه رئيس نيابه وليس وكيل نيابه أقل درجة، لافتة إلى أن ذلك يحرم مناع الحق فى درجات الإستئناف وفقا للائحة تنظيم أعمال النيابات.
وأضافت: أن قرارات رؤساء النيابه تخضع للفحص أمام النائب العام، منوهة إلى أن الأمر متروك لدائرة الفحص لتوصي للنائب العام وفق القانون.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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