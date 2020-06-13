عاجل| انخفاض اصابات كورونا بالخرطوم.. ومفاجأة بشأن الوفيات

السبت 13 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

سجلت الاصابات بجائحة كورونا انخفاضا ملحوظا بولاية الخرطوم مع ارتفاع حالات الوفاة والتعافى حيث سجلت ولاية الخرطوم (67) اصابة بينما ارتفعت حالات الوفاة الى 20 و138 حالة تعافى.



جاء ذلك فى التقرير الوبائي لوزارة الصحة الاتحادية ليوم الاربعاء 10 يونيو 2020، حيث أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حيث سجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم (67) حالة، ولاية الجزيرة (35) ، سنار (16) ، القضارف (1) ، شمال دارفور (11) ،غرب دارفور (2) ، والبحر الاحمر (17) فيما سجلت حالات التعافى حسب الولايات فى ولاية الخرطوم (105) حالة، ولاية الجزيرة (20) ، النيل الابيض (5) و سنار (حالة واحدة) ، النيل الازرق (2)، كسلا (4) والبحر الاحمر (حالة تعافي) .

وأوضح التقرير الوبائي ان العدد الكلي للحالات منذ بداية الجائحة بلغ (6879) والوفيات (433) فيما بلغت جملة المتعافين (2416) متعافى..

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وتشير الوزارة الى ان الفحص المعملى تم فى اربعة معامل حيث بلغت جملة العينات المفحوصة (297) وبلغ اجمالى العينات المفحوصة لاول مرة (290) فيما بلغ عدد العينات الموجبة لاول مرة (149) بنسبة ايجابية بلغت 51.4 .

وتشير وزارة الصحة الاتحادية الى انها تعمل حسب البرتكول المحدث لحالات التعافى والخروج من العزل كما يعمل الفريق الاتحادى مع ادارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية والتحقق من البيانات اليومية التراكمية .

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطواريء الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الارشادات الووقائية ( التباعد الاجتماعي – غسل اليدين – آداب العطس والسعال ، فضلا عن التبليغ الفوري ).