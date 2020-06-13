حارس المريخ وزوجته يشعلان مواقع التواصل بصور جديدة والهدايا تنهمر عليهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

لا زال خبر زواج حارس مرمى فريق المريخ السوداني السابق والخرطوم الوطني الحالي عصام عبد الرحيم يتصدر قائمة أهم وأشهر الأخبار على السوشيال ميديا بالسودان على الرغم من مرور ما يقارب الأسبوع على زواجه الذي أصبح حدث بارز. ووفقاً لمتابعات محرر كوش نيوز فقد واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر الصور الحديثة للعريس وعروسته, حيث نشرت عدد من الصفحات التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صوراً حديثة للحارس الدولي وزوجته تم التقاطها أثناء جلسة تصوير للعرسان. وقد شهدت الأيام الماضيات ردود أفعال واسعة لخبر زواج عصام, حيث تفاعل نجوم المجتمع مع الحدث الأبرز, الفنان الشاب أحمد الصادق كان من أبرز النجوم الذين قادوا مبادرة لتكريم العروسين. حيث أعلن الفنان الملقب بالإمبراطور المعروف بحبه لنادي المريخ عن تبرعه بحفل خاص لعصام وزوجته عقب إنتهاء فترة الحظر التي تشهدها البلاد حسبما أكد نشطاء على مواقع التواصل المختلفة. كما أعلن صاحب إحدى صالات الأفراح بالعاصمة الخرطوم عن استعداده لفتح أبواب الصالة بالمجان للعروسين, وتواصلت الهدايا بإعلان صاحب أحد محلات المجوهرات عن تقديمه لطقم للعروسين حسبما نشر ناشطون على السوشيال ميديا.