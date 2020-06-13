شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أثارت الإعلامية السودانية “نورهان نجيب”، ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، لجرأتها في انتقاد الضائقة المعيشية التي يعيشها المواطن السوداني في ظل الحظر المفروض عليه ضمن احترازات كورونا
وتحدثت “نوران” عن معاناة المواطن البسيط الكادح نتيجة توقفه عن العمل بسبب الحظر، ومواجهته لغلاء الأسعار مقارنة بتدني الدخل.
وزادت: إذا كان رب الأسرة لايستطيع أن يوفر قوت أولاده وكده كده سيموت فالأفضل الموت في الشارع أو بالإصابة بكورونا
وكان المقطع الذي سجل خلال برنامج الصباح بفضائية النيل الأزرق، قد لاقى رواجاً واسعاً ومشاهدات عالية على منصات التواصل الاجتماعي في السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامية سودانية تثير ضجة بانتقادها الجرىء على الهواء للضائقة المعيشية في ظل الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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