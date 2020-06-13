وزارة البني التحتية تشرع في وضع خطط للنهوض بقطاع النقل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شرعت وزارة البنى التحتية والنقل في وضع خطط عبر مجلس إستشاري ضم كبار المختصين لتطوير قطاع النقل ليسهم في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفقاً للشراكات الإستثمارية.

وقال المهندس هاشم إبنعوف وزير الدولة بوزارة البنى التحتية والنقل في تصريح لوكالة الانباء (سونا)، إن من مهام المجلس إعادة وتأهيل السكك الحديدية بإعتبارها الشريان الفعال لنقل المنتجات السودانية المختلفة والتركيز عليها كأولوية تليها الطرق والنقل النهري

واكد الوزير أن وزارته لم تبدأ بعد في إنشاء طرق جديدة، ولكن همها الأول تأهيل وصيانة الطرق الموجودة وستركز على طريق نيالا الفاشر أولاً وهو طريق كثرت فيه الحوادث المرورية ،وفي الميزانية المترقبة للطرق الجديدة يأتي طريق نيالا الضعين والطريق الدائري بجنوب كردفان كادوقلي تلودي كالوقي ابوجبيهة ، مبيناً أن الوزارة تعمل على إنشاء وحدات للصيانة بهدف إنشاء طرق خاصة بعد عودة الشركة الوطنية للوزارة ومناقشة عودة قطاع الطرق بشركة دانفوديو الأمر الذي يعد بشريات لتحسين قطاع الطرق .

وقال الوزير إنه بعد إكتمال وتأهيل الطرق القومية ستعمل الوزارة مع الدول المجاورة على إنفاذ الطرق الرابطة مع السودان بإعتبارها إستراتيجية ومشاريع مربحة ودراساتها موجودة .