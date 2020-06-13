نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي يوجه رسائل “حادة” إلى مصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، في تصريحات أمس السبت، “إن بلاده ستدافع عن مصالحها حتى النهاية في سد النهضة”.وقالل بيرهانو جولا، في مقابلة مع صحيفة “أديس زمن” الأمهرية، إن “أديس أبابا لن تتفاوض بشأن سيادتها على المشروع الذي يثير خلافا حادا مع مصر”.ونقلت الصحيفة قول الجنرال: “إن مصر لا تعرف أن الشعب الإثيوبي شعب بطولي لا يخاف من موت بلاده، ويعلم المصريون وبقية العالم جيدا كيف يمكننا إدارة الحرب كلما حان وقتها”.واتهم وأتهم الجنرال مصر بـ”استخدام أسلحتها لتهديد الدول الأخرى لعدم الاستفادة من المياه المشتركة”، وقال: “طريقنا للتقدم يجب أن يكون التعاون وبطريقة عادلة”.وأضاف: “جميع مفاتيح النصر في أيدي الأثيوبيين. يمتلك المصريون مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأسلحة التي جمعوها لمدة 30 و40 سنة، لأنهم خائفون من محاولة مس المياه المشتركة. لا ينبغي لقادتها أن يعتقدوا ذلك”، حسب قوله.