الإفتاء الليبية تحرم شراء البضائع من الإمارات والأردن ومصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن مفتي ليبيا الصادق الغرياني، يوم أمس الجمعة، بعدم جواز شراء سلع والمنتجات القادمة من الإمارات والأردن ومصر، مشيرا إلى أن كل دولار يدفع لتلك الدول بمثابة “رصاصة في صدور أبنائنا”.ونشرت تصريحات الغرياني على الصفحة الرئيسية لدار الافتاء الليبية على وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال خلالها: “لا يجوز شراء سلع من الإمارات أو الأردن أو مصر أو غيرها من الدول التي تعادينا”.وأرجع الغرياني ذلك إلى أن “التجارة معهم تقوية لهم، وكل دولار ندفعه لهم هو رصاصة في صدور أبنائنا”.
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