حركة حماس ترد بقوة على تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الناطق باسم حركة حماس الفسلطينينية حازم قاسم، أن “محاولات السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة للبحث عن مشتركات بين دولته مع إسرائيل، هي استجداء للتطبيع مع العدو”.وقال قاسم، في تصريحات له، “من المستنكر والمؤسف تباهي السفير الإماراتي في مقال نشره في صحيفة صهيونية، بأن بلاده أدانت حركات المقاومة الفلسطينية والعربية، وذلك حسب المركز الفلسطيني للإعلام.وأضاف “وصف السفير الإماراتي لرد الفعل الفلسطيني على خطوة الضم بأنه عنف، وأن هذه الخطوة ستحرك المتطرفين، هو اتهام لكل النضال الوطني الفلسطيني وتجريم لتضحيات شعبنا العظيمة النبيلة”، مشيرا إلى أن تكرار تأكيد سفير الإمارات في واشنطن على أنه كان أحد الذين حضروا “حفل إعلان صفقة القرن في البيت الأبيض”، يعكس “استهتاره بمشاعر كل أبناء الشعب الفلسطيني وجماهير الأمة وأحرار العالم الذين رفضوا هذه الصفقة المشؤومة”.ودعا الناطق باسم حركة حماس، “كل الأطراف التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال وقف هذا المسار الذي لا يخدم إلا المشروع الصهيوني، ويشجعه على مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني ومقدسات الأمة، ويمثل طعنة في ظهره وتضحياته”.