وفاة سوداني بعد رفض طبيب مصري علاجه

التاريخ: 13-يونيو-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة قررت السلطات المصرية، الخميس، إعفاء مدير مستشفى المطرية التعليمي (حكومي) بسبب الإهمال في علاج ومتابعة المرضى ما أدى لوفاة مريض سوداني مصاب بفيروس كورونا. Advertisements وبحسب صحيفة صوت الأمة فقد تداولت مواقع التواصل فيديو لمريض مصاب بكوفيد 19 توفي داخل غرفته في المستشفى، وبجواره آثار نزيف دماء . الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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