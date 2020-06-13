حديث سابق لسفير اثيوبيا بموسكو يؤكد امتلاك بلاده للمنظومة الدفاعية الروسية

في تأكيد علي ما نشر يوم الاثنين الماضي 8 يونيو بنشر الجيش الأثيوبي لمنظومة دفاع جوي روسية حديثة من طراز Pantsir S1 بالقرب من موقع سد النهضة – بحسب مصادر بحثية ومطلعة بشؤون الدفاع والأمن- كان سفير اثيوبيا لدي روسيا ألمايهو تغينو ادلي بحديث الي وكالة سبوتنيك الروسية في الثامن والعشرين من يناير الماضي أكد فيه تسلم بلاده للمنظومة الدفاعية منذ نوفمبر من العام الماضي.

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وكشف في اللقاء نفسه ان أثيوبيا تقوم بالعمل التحضيري لبناء محطة للطاقة النووية وفقا للإتفاقات مع الجانب الروسي، وأضاف السفير أن بلاده ستواصل العمل مع روسيا لتحديث قواتها العسكرية.

وقال إن الدولتين عقدتا اجتماع تعاون دفاعي مثمر في نوفمبر الماضي، وكان ناجحا جدا، حيث أثمر الكثير من الاتفاقيات، لافتا إلى أن اجتماعا مماثلا سيعقد هذا العام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على الأرجح في نوفمبر.

وكانت المصادر البحثية الدفاعية التي تحدثت بحسب صحيفة السوداني، الأسبوع الماضي توقعت ان تكون أثيوبيا أكملت نشر منظومة PantsriS1 الدفاعية قرب موقع سد النهضة الشهر الماضي .

جدير بالذكر أن خبر السوداني تناولته العديد من القنوات الفضائية واستندت عليه في تحليلاتها واستضافاتها المتعلقة بتناول تداعيات ملف سد النهضة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)