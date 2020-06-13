وقفة احتجاجية للجان مقاومة أم بدة تنديداً بالصراعات القبلية

التاريخ: 13-يونيو-2020
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تعتزم لجان مقاومة امبدة وعدد من الاجسام المدنية والمنظمات تنظيم وقفة احتجاجية اليوم بامبدة تقاطع كرور تنديدا بما يحدث من صراعات قبلية بين العديد من مكونات الشعب السوداني.
وبحسب صحيفة الجريدة، دعت جميع الكيانات للمشاركة من أجل الضغط على السلطات الامنية للحفاظ على الامن والاستقرار بالبلاد ومحاسبة كل من كان له دور في تأجيج تلك النزاعات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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