مصر تطلق مبادرة هامة للدفاع عن حقها في مياه النيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أطلقت وزارة الهجرة المصرية، اليوم الجمعة، مبادرة للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، وذلك على خلفية أزمة “سد النهضة” الإثيوبي. وأوضحت الوزارة في بيان عبر صحفتها الرسمية على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي أن “نهر النيل لكل شعوب النيل، وحقوقنا كلنا لازم تتحدد من جانب كل الدول المعنية، وأزمة سد النهضة لازم حلها يكون بالتوافق بين مصر، وإثيوبيا، والسودان”.وأضافت أن “دورنا كمصريين إننا نكتب ونأكد على ده، كلنا على الهاشتاغ “EgyptNileRights” والمصريين في الخارج أطلقوا مبادرة للدفاع عن حق مصر في مياه النيل”.وطالبت وزارة الهجرة المصرية المصريين بالتوقيع على المبادرة من خلال موقع إلكتروني شاركت رابطه. المادة السابقة ترامب يهاجم أوباما وعمدة سياتل بشدة: لن يحتل “الأناركيون” بلادنا المقالة القادمة الرئيس الجزائري: جيشنا مسالم ولا يخرج إلا بإرادة الشعب

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