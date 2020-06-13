تذمر أولياء أمور تلاميذ شهادة الأساس لتجاهل الوزارة وضع “التربية المسيحية” ضمن حصص التركيز

التاريخ: 13-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements تذمر عدد من أولياء أمور التلاميذ المسيحيين تجاهل وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم وضع مادة التربية المسيحية ضمن جدول البث التلفزيوني لحصص التركيز لطلاب شهادة مرحلة الأساس بقناة الخرطوم الفضائية. وعبر عدد من أولياء الأمور بحسب صحيفة السوداني، عن احتجاجهم لهذا التجاهل، و وصفوا حديث الدولة عن الاهتمام بهم ومساواتهم بغيرهم عبارة عن شعارات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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