تجمع المهنيين يعتزم طرح رؤية سياسية لقضايا ” الانتقالية” ويتمسك بتشكيل النقابات

التاريخ: 13-يونيو-2020
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يعتزم تجمع المهنيين السودانيين، طرح رؤية سياسية تستند على إنجاز مهام تنفيذية لقضايا استكمال هياكل السلطة، النقابات، السلام والعلاقة مع مكونات الثورة.
وبحسب صحيفة السودني، قال عضو مجلس التجمع الوليد علي أحمد في مؤتمر صحفي بالخرطوم، اليوم، أن قيام النقابات لا علاقة له بإجازة قانون النقابات، وما يهم في نشأة النقابات الاتفاق على نظم أساسية تخص أعضاء النقابات، مؤكدا تشجيع التجمع للمهن كافة وابتدار صياغة نظم أساسية تلتف حولها وتعقد الجمعيات العمومية تستمد منها الشرعية وليس من القوانين الحكومية .
واوضح ان رؤية التجمع السياسية للنقابات تمثل الدور الأساسي لبناء دور نقابي وحركة مستقلة والسعي مع الشركاء في النقابات واللجان التمهيدية الوليدة للدفع بقانون النقابات الديمقراطي لانجازه وإجازته، لسد الفراغ النقابي الموجود حاليا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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