شاهد بالصور: شاب سوداني يصنع طائرة مروحية بامكانيات محلية بسيطة

نجح شاب سوداني من حي أبوشوك بمدينة الفاشر ولاية شمال دارفور، في تصنيع طائرة مروحية بإمكانيات ذاتية، ودون أي مساعدة وبمواد بسيطة في متناول اليد.

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ويستعد الشاب محمد هارون على ادريس، الذي لم يكمل دراسته بعد بحسب صحيفة السوداني، من إكمال تجربته وتطويرها.

وأظهر مقطع فيديو “هارون” وهو يشرح تجربته، مشيراً لمحرك الطائرة الذي يقع تحت كرسي الكابتن يعمل بالوقود، وهو يتوق لجهة تقوم برعاية تجربته لتكمل تحليقها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)