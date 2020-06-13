جبريل ابراهيم : قلة اختطفت الثورة ولابد من تصحيح الوضع

التاريخ: 13-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اكد رئيس حركة العدل والمساواة د جبريل ابراهيم ان هنالك قلة من الاحزاب لاسند جماهيري لها اختطفت الثور. Advertisements وقال بحسب صحيفة الوطن، حصل اختطاف للثورة واضاف الذين ساهموا فى اسقاط النظام سوى ان كان بصورة تراكمية او الثورة التى قام بها الشباب الذين اسقطوا النظام الذى كان اصلا متهالك ولكن قلة اختطفت قرار الثورة حجمها الشعبي معروف والجزء الغالب منهم لم يدخل البرلمان بالانتخاب مع ذلك القرار اصبح لديهم واضاف الطمع والمحاصصات فى السلطة ادت الى خلافات كبيرة فى قوى الحرية والتغييرواضاف نحتاج الان لاعادة ترتيب قوى الحرية والتغيير من جديد حتى نوفر للحكومة حاضنة سياسية تكون عاقلة وممثلة لكل القوى السياسية فى البلد وليست محتكرة ومجيرة لصالح احزاب معروفة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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