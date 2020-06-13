مانيس يؤكد وقوف الحكومة الانتقالية مع أسرة الشهيد كشة لمقاضاة المعتدين

التاريخ: 13-يونيو-2020
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أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس وقوف الحكومة الانتقالية مع اسرة الشهيد عبد السلام كشة لمقاضاة المجموعة التي تهجمت على منزل الأسرة يوم الأربعاء الماضي.
وزار وزير شؤون مجلس الوزراء أسرة الشهيد عبد السلام كشة بحسب صحيفة الوطن، أمس على خلفية هجوم عناصر يعتقد انها تنتمي للنظام البائد على منزل كشة بالخرطوم بعد أن رفضت الأسرة استغلال قضية الشهداء من قبل فلول النظام.
وأكدت الأسرة دعمها لرئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك ومساندته في قيادة الفترة الانتقالية لتحقيق السلام و التنمية و التحول الديمقراطي .
وأدان مانيس الاعتداء على أسر الشهداء وقال ان الحكومة ستقف إلى جانبها حتى يتم القصاص العادل من المعتدين ،مشيراً إلى أن قضية التحقيقات في فض الاعتصام مسؤولية اللجنة المستقلة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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