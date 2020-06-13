التاريخ: 13-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قال عمار السجاد مالك شركة الراسل للتحاويل المالية تعليقاً على قرار لجنة ازالة التمكين التي أعلنت الأسبوع الماضي عن إسترداد الشركة (الغريب في الأمر رغم ذكر شركة الراسل للتحاويل المالية ضمن الشركات المحجوزة وإعلان المتحدث انهم قد وضعوا ايديهم على كل المواقع لم تاتي شرطة التفكيك لاستلامها أسوة ببقية الصرافات). وأضاف عمار بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 مساء الخميس (وبلغت محدثي يوم الأربعاء من الحرية والتغيير بذلك، حتى هذه اللحظة). الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر مالك شركة الراسل المستردة بأمر لجنة ازالة التمكين يقول: لم تاتي شرطة التفكيك لاستلام الشركة ولقد اخبرت الحرية والتغيير بذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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