شاهد الفيديو الذي صنف كأروع مقطع .. مريض كورونا في السودان يعزف ويغني بمعنويات عالية ويطرب الكادر الطبي (أحلى منك قايلة بلقى)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بحب وإعجاب كبيرين مقطع فيديو من إحدى مستشفيات العاصمة السودانية الخرطوم المتخصص في استقبال حالات الإصابة بفايروس كورونا لمريض وهو يعزف على آلة العود ويغني للكادر الطبي الذي احتشد أمامه بمعنويات عالية. Advertisements وبحسب الفيديو الذي نقله محرر أخبار الخليج 365 وصنفه مرتادي مواقع التواصل كأروع مقطع يتم تداوله منذ ظهور فايروس كورونا فقد أظهر المريض براعة كبيرة في العزف على آلة العود إضافة لصوته الجميل الذي أدهش الكادر الطبي الذي أصبح يغني من خلفه في شكل كورال. وتغني المريض الذي تعاطف معه المئات بحسب رصد محرر أخبار الخليج 365 وتمنى له جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشفاء العاجل برائعة الفنان الكبير حمد الريح (أحلى منك قايلة بلقى). الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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