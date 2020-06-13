السودان يعلن تقرير جائحة كورونا: (6879) إصابة،المتعافين (2416)، عدد الوفيات الكلي (433)

التاريخ: 13-يونيو-2020
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أعلنت وزارة الصحة في السودان بحسب التقرير الوبائي ليوم الأربعاء 10 يونيو 2020 . عن تسجيل (149) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل (20) وفاة منها (7) حالات وفاة داخل ولاية الخرطوم.
سُجلت (67) حالة داخل ولاية الخرطوم، الجزيرة (35) حالة، و (1) حالة في القضارف، سنار 16 حالة البحر الاحمر 17، شمال دارفور 11، غرب دارفور 2 .
ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى (6879) إصابة منها (5285) داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي (433) وفاة.
هذا وقد تماثلت (138) حالة للشفاء، منها (105) حالة شفاء داخل ولاية الخرطوم، ليكون العدد الكلي للمتعافين (2416).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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