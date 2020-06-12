ثنائي الهلال ضمن العشرة الأفضل بدوري الأبطال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حملت قائمة أفضل عشرة لاعبين بدوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية مفاجأة سارة للاعبي ومناصري فريق الهلال العاصمي السوداني؛ بظهور لاعبين اثنين ضمن تشكيلة النخبة؛ ويتعلق الأمر بالظهير الأيمن أطهر الطاهر؛ ومتوسط الميدان أبوعاقلة عبدالله.

وقدم الثنائي نفسه بصورة مميزة في البطولة القارية الأولى للأندية؛ خاصة في مرحلة المجموعات.

ونشط بطل السودان ضمن المجموعة الثانية التي شملت إلى جانبه الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم ستارز الزيبمبابوي؛ وخرج من السباق بعد حلوله ثالثا.

وشملت قائمة أفضل عشرة لاعبين بعصبة الأبطال حسب الترتيب والنقاط: (

جاستون سيرينو (7.74): صن داونز الجنوب أفريقي،

محمد مجدي قفشه (7.66): الأهلي المصري،

عبد الرؤوف بن جويت (7.48): الترجي التونسي،

جاكسون موليكا (7.45): مازيمبي الكونغولي،

بدر بنون (7.44): الرجاء البيضاوي المغربي،

أطهر الطاهر (7.40)

لوزولو سيتا (7.38): فيتا كلوب الكونغولي،

تريزور مبوتو (7.38): مازيمبي،

أبو عاقلة عبدالله (7.34): الهلال السوداني.

موتجيكا ماديشا (7.34): صن داونز.

تجدر الإشارة إلى توقف دوري الأبطال عند محطة نصف النهائي بسبب فايروس كورونا المستجد.. وقد وصل إلى هذا الدور الأهلي والزمالك المصريين، والوداد والرجاء المغربيين، ويبحث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إمكانية إقامة المباراة النهائية بدولة رواندا، باعتبارها أقل الدول الأفريقية تأثرا بالفايروس.