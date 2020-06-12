عصام شريف: ما بين التجديد ليونس الطيب و أطهر الطاهر

– بعد تمكن بعض الدول من السيطرة على الجائحة التي اجتاحت العالم و معرفتهم بطبيعة فايروس كورونا و توعية الشعوب بكيفية التعامل مع المرض و عودة الحياة الى طبيعتها تدريجيا قررت بعض الدول أستئناف الدوريات المحلية و سيشهد الاسبوع المقبل عودة الدوريات الخمس الكبرى لمواصلة نشاطها.
– الاتحاد الدولي لكرة القدم بدأ يفكر في التخطيط للموسم المقبل بأعتبار أن هذا الموسم شارف على الانتهاء و طلب من جميع الاتحادات حسم بطولة الدوري بالمواصلة او الإلغاء او تتويج المتصدر حتى تجد الاندية الوقت الكافي للتحضير للموسم الجديد.
– لكن الفيفا طلبت من الاتحادات تحديد موعد التسجيلات باعتبار ان عملية التسجيلات ليست كقيام المباريات و لا تشهد حضور بشري يساعد على انتشار الفايروس و ايضا لتحديد مصير اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع انديتهم.
– الاتحاد السوداني ظل حائرا حتى الأن بين اكمال بقية المباريات المتبقية في الدوري او انهاء المنافسة و تتويج الهلال بطلا لتصدره و اعتماد ترتيب المنافسة بالصورة التي كان عليها قبل إيقاف النشاط.
– صرحت إدارة الهلال بأن جميع لاعبي الفريق الأول عقودهم مستمرة مع الفريق عدا أطهر الطاهر و يونس الطيب.
– ذكرت مصادر بأن الإدارة اكملت الاتفاق مع يونس الطيب و مستمره في التفاوض مع اطهر لتجديد عقده مع النادي.
– اطهر قال كلمته و اختار طريق الاحتراف الخارجي حتى قبل نهاية قيده و لا يلام إن لم يجدد عقده مع النادي و اختار ان يحدد وجهتة بنفسة لان الإدارة هي التي لم تمدد عقد اللاعب حتى اصبح اللاعب حرا و بذلك يكون الخطأ خطأ مجلس الإدارة.
– حتى ليونيل ميسي الذي لم يلعب لنادي غير برشلونة يتم التجديد له قبل نهاية عقده بعام على الأقل.
– على ماذا اعتمدت إدرة الهلال في التجديد للحارس يونس الطيب ؟
– هل سيتم التجديد استنادا على رؤية فنية ام أن التجديد سيكون لمآرب أخرى ؟
– راجت اخبار متكررة في الفترة الأخيرة بأن الأوغندي جمال سالم بدأ يبحث عن نادي آخر ، اذا لم تنجح الإدارة بأقناع جمال سالم بالبقاء ، هل بأستطاعة يونس الطيب ان يكون الحارس الاول الذي يقود الهلال في بطولة الأبطال ؟
– تفريط الإدارة في الكاميروني ماكسيم احدث خلل في حراسة المرمى رغم وجود جمال و يونس.
– مخطئ من يظن بان الدوري الممتاز ليس به حارس مرمى افضل من يونس الطيب فنيا ، و لكن هل سيكلف مجلس الكاردينال نفسه عناء البحث عمن هو أفضل ؟
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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