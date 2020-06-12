سد النهضة: جهود بالمفاوضات للتغلب على الخلافات

التاريخ: 12-يونيو-2020
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تواصلت المفاوضات الثلاثية الاسفيرية لليوم الثالث على التوالى بين السودان ومصرواثيوبيا حول خطط ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق.
بدأت الأطراف الثلاثة في مناقشة وثائق الاتفاق المرجو في أجواء سادها جدال محتدم حول العديد من القضايا الخلافية.
وأعاد مفاوض سوداني بحسب ( سونا ) تاكيد السودان على ضرورة التوصل لاتفاق سريع ومقبول للدول الثلاث قبل بدء إثيوبيا في عملية الملء الاول لسد النهضة في مطلع يوليو القادم.
وقد اتفقت الدول الثلاث في ختام جلسة اليوم على تبادل الرؤى إزاء القضايا الخلافية بما يمكن من تقريب وجهات النظر وصولاً للتوافق بشأن تلك القضايا.
وسيتم استئناف التفاوض يوم غد السبت ١٣/ يونيو الجاري.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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