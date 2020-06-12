التاريخ: 12-يونيو-2020
0 مشاهدة
اكد المستشار التعاوني بمحلية الخرطوم د. ابراهيم شمبول استمرار العمل بأسواق البيع المخفض بالمحلية ، وقال إن عدد اسواق البيع المخفض العاملة بمحلية الخرطوم 4 موزعة في إحياء (ابو حمامة ، اركويت ، اللاماب ، الساحة الخضراء) اضافة الى 4 اسواق اسبوعية متنقلة بجانب سوق واحد بمحلية جبل اولياء بالكلاكلة اللفة ،
مشيرا بحسب صحيفة السوداني إلى أن الهدف من اسواق ومراكز البيع المخفض توفير السلع بأسعار أقل من السوق الموازي عبر الآليات فى مواقع المواصلات والشوارع العامة بحيث يسهل الوصول اليها دون تكلفة إضافية إضافة لوجود منافذ داخل الأحياء ،
كاشفا عن استبدال الهيكل الولائي الذي يتبع لوزارتي المالية والتجارة بهيكل ولائي آخر يشرف الآن على توفير السلع الضرورية من المنتجين ويتم توزيعها عبر لجان الأحياء بأسعار المنتج للمستهلك ، منوها لضعف التنسيق بين لجان الأحياء التي تشرف على برنامج (سلعتى) ولجان المحليات المشرفة على الاسواق والمنافذ ، داعيا لتفعيل دور التعاونيات على مستوى الولاية والمحلية والمنطقة والحى .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار أسواق البيع المخفض بمحليات الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.