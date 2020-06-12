استمرار أسواق البيع المخفض بمحليات الخرطوم

اكد المستشار التعاوني بمحلية الخرطوم د. ابراهيم شمبول استمرار العمل بأسواق البيع المخفض بالمحلية ، وقال إن عدد اسواق البيع المخفض العاملة بمحلية الخرطوم 4 موزعة في إحياء (ابو حمامة ، اركويت ، اللاماب ، الساحة الخضراء) اضافة الى 4 اسواق اسبوعية متنقلة بجانب سوق واحد بمحلية جبل اولياء بالكلاكلة اللفة ،

Advertisements

مشيرا بحسب صحيفة السوداني إلى أن الهدف من اسواق ومراكز البيع المخفض توفير السلع بأسعار أقل من السوق الموازي عبر الآليات فى مواقع المواصلات والشوارع العامة بحيث يسهل الوصول اليها دون تكلفة إضافية إضافة لوجود منافذ داخل الأحياء ،

كاشفا عن استبدال الهيكل الولائي الذي يتبع لوزارتي المالية والتجارة بهيكل ولائي آخر يشرف الآن على توفير السلع الضرورية من المنتجين ويتم توزيعها عبر لجان الأحياء بأسعار المنتج للمستهلك ، منوها لضعف التنسيق بين لجان الأحياء التي تشرف على برنامج (سلعتى) ولجان المحليات المشرفة على الاسواق والمنافذ ، داعيا لتفعيل دور التعاونيات على مستوى الولاية والمحلية والمنطقة والحى .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )