بايدن يهاجم ترامب بقوة مع تجاوز إصابات كورونا في أمريكا مليوني حالة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم جو بايدن، المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، مجددا الرئيس دونالد ترامب، بسبب طريقة إدارته لجائحة كورونا مع تجاوز حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة مليوني إصابة، وقال إن ترامب “لا يزال يرفض التعامل مع الفيروس بجدية”.وأشار بايدن، الذي يواجه ترامب في الانتخابات التي تجرى في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى أن عدد حالات كوفيد-19 يواصل الزيادة في أكثر من 20 ولاية، واتهم الرئيس الجمهوري بأنه “يحاول تجاهل الواقع”.وقال بايدن، الذي شغل منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما، في بيان: “حتى الآن وبعد الحصيلة التي لا تصدق والتي تكبدها بلدنا بالفعل لا يزال الرئيس ترامب يرفض التعامل مع الفيروس بجدية”، وفقا لـ “رويترز”.