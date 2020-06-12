الرئاسة الفرنسية تصدر بيان عاجل حول أنباء استقالة ماكرون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سارعت الرئاسة الفرنسية الخميس إلى نفي معلومات وردت في تقرير لجريدة “لوفيغارو” عن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث في اجتماع بالفيديو عن احتمال استقالته والدعوة لانتخابات مبكرة.وقالت الرئاسة في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية “ننفي ما ورد (في التقرير). “، مضيفة أنه “لم يشارك البتة في اجتماع عبر تقنية الفيديو” تحدث خلاله، وفق الصحيفة، عن المسألة.وكتبت “لوفيغارو” في تقرير نشرته الخميس في موقعها أن ماكرون “أظهر بوضوح” خلال اجتماع لممولي حملته في 2017 “الاستعداد إلى المخاطرة”.ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين المزعومين أن هدف الاستقالة سيكون الدعوة إلى انتخابات مبكرة “في الأسابيع أو الأشهر المقبلة”. ووفق “لوفيغارو”، قال ماكرون: “من المؤكد أنني سأفوز إذ لا وجود لمنافس”.