الأمم المتحدة تأسف بشدة لقرار ترامب بخصوص المحكمة الجنائية الدولية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن أسفه لما يمكن أن تخلفه عقوبات أقرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من تأثير على محاكمات وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه يتعين حماية استقلال المحكمة.وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفادة صحفية في جنيف، بحسب وكالة “رويترز”: “يتعين ضمان استقلال المحكمة الجنائية الدولية اب وقدرتها على العمل دون تدخل بحيث يمكنها البت في الأمور دون أي تأثير غير ملائم أو تحريض أو ضغط أو تهديد أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي جهة ولأي سبب”.وأضاف: “ضحايا انتهاكات حقوق الانسان الجسيمة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي الخطيرة وعائلاتهم لهم الحق في بلوغ القصاص والحقيقة”.
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