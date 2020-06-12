الشرطة السعودية تكتشف مفاجأة صادمة جنوبي العاصمة الرياض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تتبعت السلطات السعودية وافدين اثنين بعد الاشتباه في تحركاتهما حتى توصلت إلى مفاجاة صادمة، جنوبي عاصمة المملكة الرياض.وقال العقيد شاكر التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن “الأجهزة الأمنية من القبض على وافدين من الجنسية البنغلاديشية أعدّا استراحتين في حي المناخ جنوب الرياض لأعمال الرذيلة مع عاملات منزليات”.وأضاف أن الوافدين “تمكنا من إغوائهن وتمكينهن من الهرب من أصحاب عملهن وإيوائهن، كما تم ضبط ( 7 ) رجال من نفس الجنسية قدموا لذات الغرض، و( 8 ) نساء من جنسية آسيوية، و(جميعهم تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة”.
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